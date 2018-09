Joe Flacco n’aime pas les nouvelles règles de la NFL

Le quart-arrière des Ravens de Baltimore Joe Flacco croit que la NFL fait fausse route en imposant de nouvelles règles aux joueurs défensifs durant les matchs, estimant que celles-ci vont à l’encontre de la raison d’être du football.

Depuis le début de la saison, plusieurs gens du milieu de ce sport s’interrogent quant à la pertinence et à l’application souvent confuse des changements apportés par le circuit Goodell. Parmi les modifications mises de l’avant, il y a l’interdiction de baisser sa tête et d’utiliser le casque protecteur au moment de plaquer un adversaire. Même si cela vise à protéger davantage les quarts comme lui, Flacco estime que les dirigeants de la ligue devraient revoir leurs plans.

«C’est un sport violent et il faut en saisir la signification. Ces gens qui travaillent dans leurs bureaux pénalisent non seulement des athlètes, mais ils exercent à leur façon une influence sur le résultat des rencontres et enlèvent des chèques de paie des mains de nombreux joueurs. Et ils font comme s’il s’agissait d’une histoire mineure, a commenté Flacco au réseau ESPN. Mais c’est un dossier important, beaucoup d’argent est en jeu pour tout le monde. Il y a donc des choses à régler ici.»

Selon lui, les joueurs hésiteront de plaquer leurs vis-à-vis par crainte d’être punis.

«On parle de football, vous savez?, a-t-il ajouté. On a tous accepté de se faire frapper et on est tous là en connaissant les risques de blessure. C’est ce qui rend cette ligue un peu différente des autres sports professionnels.»

Un désastre

Pour sa part, le demi de coin des 49ers de San Francisco Richard Sherman avait qualifié le tout de «désastre» au début septembre.

«Parfois, certains vont plaquer avec leurs épaules, comme la ligue l’espère, mais la réalité, c’est que votre tête arrive toujours avant votre épaule, avait-il dit au quotidien "The New York Times". S’il y avait un moyen de garder la tête à l’arrière pour simplement se diriger avec l’épaule, n’importe qui le ferait, mais ce n’est pas ainsi que le corps fonctionne.»