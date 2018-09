«Je ne veux pas être échangé» - Antonio Brown

Le receveur de passes des Steelers de Pittsburgh Antonio Brown a tenu à calmer le jeu en marge de l’entraînement des siens, jeudi, affirmant qu’il n’avait nullement l’intention d’exiger une transaction.

Le joueur-vedette a été interrogé au sujet de son comportement affiché durant le match de dimanche contre les Chiefs de Kansas City, son absence aux activités d’équipe du lendemain ainsi qu’un message ambigu diffusé sur son compte Twitter.

Lundi, un ancien employé des Steelers avait interpellé Brown sur les réseaux sociaux en affirmant qu’il serait beaucoup moins efficace avec une autre organisation. Le joueur concerné avait répondu: «Échangez-moi et on verra».

Or, tel que son agent Drew Rosenhaus l’a mentionné cette semaine, le numéro 84 n’a pas de mauvais sentiments à l’égard de son club.

«Évidemment, je ne veux pas être échangé, a-t-il déclaré au quotidien "Pittsburgh Post-Gazette". J’étais frustré quand nous avons perdu. J’ai signé un contrat pour gagner. Je travaille extrêmement fort, je consacre 20 heures par jour à ma vie et à mon corps, loin de ma famille, dans l’unique but de gagner. Et lorsqu’on n’y arrive pas, ça me rend de mauvaise humeur, puisque je prends cela sérieusement.»

Que faire des statistiques...

Certains observateurs ont évoqué les statistiques ordinaires de Brown, qui a récolté 67 verges en neuf réceptions le week-end dernier.

«Personne ne se préoccupe de vos chiffres quand vous gagnez. Je ne regarde pas mes statistiques. Vous, les journalistes, le faites, mais mes chiffres parleront par eux-mêmes plus tard.»

Sans victoire cette année, Pittsburgh (0-1-1) affrontera les Buccaneers de Tampa Bay, lundi.