Jacob Olofsson victime d'une commotion?

L’espoir des Canadiens de Montréal Jacob Olofsson a été victime d’une solide mise en échec, jeudi, dans le match entre Timra et Vaxjo, dans la ligue suédoise.

En troisième période de la rencontre, le joueur de centre de 18 ans, choix de deuxième tour du CH au dernier repêchage, effectuait une sortie de zone lorsqu’un joueur adverse l’a poussé par-dessus la bande.

La tête d’Olofsson a percuté la structure qui contourne le banc des joueurs. Il lui a fallu un bon moment pour reprendre ses esprits. Il a quitté la partie après l'incident.

Timra a remporté la partie 2-1.

Jacob Olofsson #Habs prospect in Timrå gets a hit that takes pretty badly during todays game. Olofsson didn't play more after the hit. 11:44 TOI and +1 and 67% from the dot. #EPR for @HabsEOTP https://t.co/SKsvfwS7cI