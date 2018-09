Dereck Baribeau est assoiffé de victoires

QUÉBEC - À son deuxième camp professionnel, Dereck Baribeau a obtenu un premier avant-goût de la vie dans la Ligue nationale de hockey qui l’a encore plus motivé à s’améliorer. De retour avec les Remparts, le gardien désire maintenant faire partie de l’élite de sa position.

Après avoir reçu les traitements appropriés à sa hanche par le Wild et obtenu la confirmation qu’il était à 100 %, Baribeau a été en mesure de participer au tournoi des recrues de l’organisation à Traverse City, où il a assez bien fait pour recevoir une invitation au camp principal de l’équipe.

Avant de le retourner à Québec, les dirigeants du Wild lui ont permis de vivre l’expérience d’un premier match préparatoire, lundi dernier à Winnipeg. Même s’il n’a pas été utilisé, il a au moins pu agir à titre d’auxiliaire à Andrew Hammond.

«Normalement, le Wild n’a pas l’habitude d’amener beaucoup de joueurs juniors à ces matchs. C’était excitant d’être avec des joueurs de la LNH. Je voyais les Patrick Laine et Dustin Byfuglien de l’autre côté et je me disais que si on m’utilisait, je devrais les avoir à l’œil. Ç’a été un plaisir de voir les installations et aussi de voyager en avion avec l’équipe.

«C’est quelque chose que je peux ramener ici», a mentionné le gardien de 19 ans, mercredi matin, au terme de son premier entraînement avec les Remparts depuis son retour.

De bons mots

Le gardien était d’ailleurs tout sourire dans le couloir du Centre Vidéotron menant au vestiaire de l’équipe, mercredi. Non seulement sait-il que sa blessure n’est pas grave, mais il a en plus reçu des commentaires fort positifs de la part de l’organisation du Wild avant de revenir à Québec.

«Dans ma dernière rencontre, ils m’ont dit que ma progression était incroyable par rapport à l’an dernier. Ils ont aimé mon éthique de travail et c’est pourquoi ils m’ont amené à un match hors-concours. Même si je n’ai pas joué, ils ont voulu me donner une expérience de plus étant donné que j’avais connu un bon camp.»

Motivé, Baribeau sait maintenant que le travail est loin d’être terminé. «C’est ma saison, je veux être un gardien dominant, le meilleur, c’est clair pour moi, affirme-t-il. On a une bonne équipe avec de bons leaders et des gars qui veulent s’améliorer tous les jours. On va surprendre cette année.»

Roy Soulagé

De son côté, Patrick Roy se disait soulagé de l’état de santé de son gardien partant.

«Sa santé nous inquiétait au départ. J’ai parlé à Tim Army et il m’a dit qu’il avait très bien fait à Traverse City et au camp d’entraînement.

«Il a vécu une belle expérience et il peut être fier de lui, il a laissé une belle impression au Wild. On est content de son retour et avec les deux gardiens qu’on a en place, on a le sentiment d’être très bien équipés à cette position.»