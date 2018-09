Alexander Ovechkin et Jesperi Kotkaniemi à Québec

Le Canadien de Montréal devra en découdre avec l’attaquant-vedette Alexander Ovechkin et ses coéquipiers des Capitals de Washington à l’occasion d’un match préparatoire tenu jeudi au Centre Vidéotron.

Le public de Québec pourra voir à l’œuvre celui ayant soulevé la coupe Stanley pour la première fois de sa carrière le printemps dernier. En plus du numéro 8, le joueur d’avant Evgeny Kuznetsov sera de la partie, tout comme le robuste Tom Wilson. Parmi les autres athlètes connus qui joueront dans la Vieille Capitale, il y a Andre Burakovsky et Brooks Orpik.

Dans le camp du Tricolore, Charlie Lindgren et Michael McNiven partageront le travail devant le filet, tandis que le Finlandais Jesperi Kotkaniemi, choix de premier tour du club au dernier repêchage, endossera à nouveau le maillot bleu-blanc-rouge.

L’attaquant Joel Ward, qui a reçu une invitation au camp du CH, affrontera une de ses anciennes équipes. Le Suédois Lukas Vejdemo et le défenseur tchèque David Sklenica seront également en uniforme.

Le joueur de centre de l’Armada de Blainville-Boisbriand Alexandre Alain disputera un premier duel dans l’uniforme du Canadien. Matthew Peca, auteur d’un but et d’une aide face aux Panthers de la Floride, la veille, et l’arrière Xavier Ouellet seront de nouveau utilisés par Claude Julien.

Formations des Canadiens et des Capitals

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Charles Hudon - Jesperi Kotkaniemi - Artturi Lehkonen

Michaël Chaput - Matthew Peca - Joel Ward

Jacob de la Rose - Lukas Vejdemo - Alexandre Alain

Xavier Ouellet - Simon Després

David Schlemko - David Sklenicka

Rinat Valiev - Michal Moravcik

Charlie Lindgren

Michael McNiven