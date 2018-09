À 17 ans, cet espoir sert une leçon aux adultes en Finlande

Note aux partisans étant déjà en mode «#LoseForHughes» : il y a un attaquant finlandais que vous feriez bien de surveiller.

L’Américain Jack Hughes est pressenti pour être le premier choix du repêchage de 2019, mais un certain Kaapo Kakko commencera à faire réfléchir les recruteurs s’il poursuit sur sa lancée actuelle.

À ses premiers matchs contre les adultes de la SM-liiga - meilleure ligue finlandaise -, Kakko a amassé cinq points, dont deux buts, en quatre rencontres.

Au-delà des statistiques, il en a mis plein la vue sur la patinoire, jeudi. L'ailier droit a étourdi un adversaire avant de servir une passe parfaite à son coéquipier devant le filet.

Kaapo Kakko with quite the assist today. I made a little breakdown of it, highlighting his puckhandling/agility/patience combination, and how it creates space and options for the top #2019NHLDraft prospect. pic.twitter.com/YiL5GB7CVK

Il y est allé d'une autre grande démonstration d'habiletés pour obtenir sa deuxième mention d'aide du match. Kakko s’est débarrassé d’un couvreur avec un solide coup d'épaule alors qu’il protégeait la rondelle, puis a repéré un compagnon au moment de bifurquer vers le filet.

Kaapo Kakko's second assist was equally impressive. This time Kakko uses his strength (as well as his handling, agility, patience) to create space. Then, he draws in a second defender and hits a teammate with a backhand pass under the goaltender's stick.#2019NHLDraft pic.twitter.com/v5CnSYU7Eb