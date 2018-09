Ryan Fitzpatrick et Patrick Mahomes encore honorés

Pour une deuxième fois en autant de semaines, les quarts-arrière Patrick Mahomes et Ryan Fitzpatrick, des Chiefs de Kansas City et des Buccaneers de Tampa Bay respectivement, ont été choisis les joueurs offensifs par excellence dans la NFL, mercredi.

Sélectionné dans l’Association américaine, Mahomes a aidé les Chiefs à l’emporter 42-37 contre les Steelers de Pittsburgh, dimanche. Il a lancé six passes de touché pour égaler une marque d’équipe, atteignant la cible 23 fois en 28 occasions pour des gains de 326 verges. Le pivot a amassé 582 verges et 10 majeurs depuis le début de la campagne.

De son côté, Fitzpatrick a été honoré dans la Nationale, lui qui a mené la formation floridienne vers un triomphe de 27-21 aux dépens des Eagles de Philadelphie le même jour. Il a rejoint ses coéquipiers 27 fois sur une possibilité de 33, totalisant 402 verges et quatre touchés.

Autres honneurs

En défense, les titres hebdomadaires ont été décernés aux secondeurs Darius Leonard (Américaine), des Colts d’Indianapolis, et Danny Trevathan (Nationale), des Bears de Chicago.

Le premier a effectué 18 plaqués et un sac, en plus de provoquer un échappé dans une victoire de 21-9 face aux Redskins de Washington. Le second a stoppé l’adversaire six fois, plaquant le pivot des Seahawks de Seattle Russell Wilson deux fois derrière sa ligne de mêlée, dans un gain de 24-17, lundi.

Chez les unités spéciales, le botteur des 49ers de San Francisco Robbie Gould (Nationale) et le demi de sûreté des Titans du Tennessee Dane Cruikshank (Américaine) ont été récompensés.

Gould a réussi trois placements, dont le botté décisif au quatrième quart, pour aider sa formation à vaincre les Lions de Detroit 30-27. Cruikshank a inscrit un touché de 66 verges sur un jeu truqué, dans un gain de 20-17 face aux Texans de Houston.