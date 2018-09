Peca et Scherbak unissent leurs efforts

Nikita Scherbak a enfilé l'aiguille en fin de rencontre face aux Panthers de la Floride, mercredi, sur une superbe montée de Matthew Peca.

À voir dans la vidéo, ci-dessus.

L'attaquant des Canadiens a filé en territoire ennemi en surnombre et il a repéré le Russe devant le filet. Ce dernier n'a pas raté pareille chance 4-2.

Il s'agit du Scherbak au camp préparatoire, lui qui a pbtenu trois buts et 25 tirs au but dans le dernier mois et demi de la saison.

Peca, lui, a gagné des points avec un but et une aide.