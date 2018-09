Pacioretty: Bergevin a lancé un ultimatum à McPhee

L'ancien capitaine des Canadiens de Montréal Max Pacioretty est passé bien près de ne jamais se retrouver avec les Golden Knights de Vegas.

En effet, avant de procéder à la transaction, le directeur général George McPhee a demandé à son homologue Marc Bergevin de pouvoir négocier avec l'agent de Pacioretty, Allan Walsh, a appris Louis Jean.

Bergevin a cependant refusé cette demande et McPhee a indiqué qu'il n'y aurait donc pas d'échange.

Le DG du Tricolore a alors offert un ultimatum, soit une fenêtre de six heures au cours de laquelle les deux parties pourraient négocier.

Walsh et McPhee en sont finalement venus à une entente à la toute dernière minute et Pacioretty a signé un contrat de quatre ans et 28 millions $.

