Oskar Lindblom sonne la charge pour les Flyers

Oskar Lindblom a inscrit trois points, dont deux buts, dans la victoire de 6-4 des Flyers de Philadelphie face aux Rangers, à New York.

Lindblom a touché la cible à deux reprises lors du premier engagement, en plus de participer à la réussite de Corban Knight dans la huitième minute de jeu. Knight a ajouté deux mentions d’aide au premier vingt.

Scott Laughton a également connu un fort match en amassant trois mentions d’aide.

Du côté des Rangers, Ryan Spooner et Pavel Buchnevich ont chacun terminé la rencontre avec un but et une passe décisive.

Carter Hart et Brian Elliott se sont partagé le travail devant la cage des Flyers, cédant quatre fois sur un total de 40 tirs.

Devant le filet des Rangers, Henrik Lundqvist et Dustin Tokarski ont fait face à 33 lancers.

Les Hurricanes dominants

Janne Kuokkanen et Justin Williams ont chacun amassé trois points et les Hurricanes ont battu le Lightning de Tampa Bay par la marque de 6-1 en match préparatoire, mercredi à Raleigh.

Kuokkanen a obtenu un but en plus de participer aux réussites de Micheal Ferland et de Jaccob Slavin.

Williams a pour sa part obtenu trois mentions d’aide.

Les autres buts des vainqueurs ont été inscrits par Dougie Hamilton, Martin Necas et le Québécois Julien Gauthier.

Boris Katchouk a inscrit l’unique filet du Lightning.

Scott Darling et Callum Booth se sont partagé le travail devant le filet des vainqueurs. Darling a été parfait tandis que Booth a cédé une fois sur 11 lancers.

Michael Rasmussen tranche en prolongation

Michael Rasmussen a fait mouche à peine une minute après le début de la prolongation pour donner une victoire de 3-2 aux Red Wings contre les Penguins de Pittsburgh, mercredi à Detroit.

Son coéquipier Jussi Jokinen est celui qui avait forcé la tenue de la période supplémentaire en marquant au milieu du troisième tiers.

Trevor Hamilton a été l’autre buteur des Wings.

La réplique des Penguins est venue des bâtons de Derek Grant et de Ryan Haggerty.

Tristan Jarry a disputé toute la rencontre pour les visiteurs, bloquant 41 des 44 lancers des Hurricanes.

Harri Sateri et Jimmy Howard ont pour leur part fait face au même nombre de tirs de l’autre côté de la glace. Ils ont tous deux cédé une fois sur 15 lancers.

Tyler Bozak s’occupe du Wild

Tyler Bozak a marqué deux fois en troisième période et les Blues de St. Louis ont battu le Wild du Minnesota au compte de 3-2, mercredi à Saint Paul.

En plus de l’ancien des Maple Leafs de Toronto, le Québécois Sammy Blais s’est lui aussi illustré offensivement dans la victoire en inscrivant le premier but de la rencontre.

Du côté du Wild, Brennan Menell et Justin Kloos ont fait trembler les cordages.

Le Wild sera de nouveau en action jeudi alors qu’il accueillera les Stars de Dallas. Les Blues, pour leur part, recevront la visite des Blue Jackets de Columbus vendredi.