Ligue des champions: l'Ajax assure, le Shakhtar frustre Hoffenheim

L'Ajax d'Amsterdam a maîtrisé l'AEK Athènes (3-0) tandis que le Shakhtar Donetsk s'est arraché pour priver Hoffenheim du premier succès de son histoire en Ligue des champions (2-2), mercredi, en Ligue des champions.

L'Ajax a d'abord bataillé, avant de dérouler en seconde période pour dominer les Grecs, tombeurs du Celtic au tour précédent. Nicolas Tagliafico y est allé d'un doublé (46, 90), et Donny van de Beek (77) a inscrit une belle reprise de volée.

Pour leur retour en C1 pour la première saison depuis 2014-15, les Néerlandais mettent la pression sur le Bayern Munich, grand favori du groupe E, qui se déplace sur le terrain du Benfica Lisbonne.

Pour ses grands débuts en Ligue des champions, Hoffenheim a été tout près de faire tomber l'un des habitués de la compétition, grâce à deux jolis buts signés Florian Grillitsch (6) d'un petit lob et Havard Nordveit de la tête (38).

Les champions d'Ukraine, seulement éliminés au nombre de buts à l'extérieur l'an dernier contre l'AS Rome en huitièmes et surtout imprenables à domicile toute la saison dernière - victoires contre Manchester City, Naples, Feyenoord et la Roma -, sont revenus deux fois au score grâce à Ismaily (27) et à un missile de Maycon (81).

Le Bayern Munich vainqueur autoritaire

Le Bayern Munich, sextuple vainqueur et actuel leader de Bundesliga, est sorti facilement victorieux (2-0) de son déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne malgré plusieurs absences, mercredi en première journée de Ligue des champions.

Le club de Bavière, demi-finaliste de la dernière édition de la C1, a rapidement pris les commandes de la rencontre en ouvrant le score par l'intermédiaire de son serial buteur Robert Lewandowski (10e).

Servi idéalement par un centre en retrait de David Alaba, le Polonais a réalisé un modèle de feinte de frappe pour effacer Ruben Dias et ajuster le portier grec du Benfica Odisseas Vlachodimos.

Au retour des vestiaires, l'équipe allemande a fait le break sur une réalisation de Renato Sanches (54e), arrivé lancé et complètement oublié dans la surface lisboète après un service de James Rodriguez.

Le jeune portugais (21 ans), de retour dans le stade qui l'a révélé, s'est offert le premier but de sa carrière sur la scène continentale, lui qui n'avait jusqu'alors toujours pas été aligné avec le Bayern depuis le début de la saison.

Le champion d'Europe 2016 n'a pas fêté son but face à son club formateur, adressant un geste d'excuses aux quelque 60.000 spectateurs de l'Estadio da Luz qui se sont levés pour l'applaudir.

Avec ce succès, les hommes de Niko Kovac ont rejoint avec trois points l'Ajax Amsterdam en tête du groupe E, les Néerlandais disposant sans trembler de l'AEK Athènes un peu plus tôt dans la soirée (3-0). Néerlandais et Allemands se retrouveront dès la deuxième journée en Bavière.

Malgré des absences dans tous les secteurs avec Thiago Alcantara convalescent, Corentin Tolisso blessé aux ligaments croisés du genou, Rafinha touché à la cheville et Thomas Müller laissé sur le banc, le Bayern Munich a été ultra dominateur et n'a tremblé que sur une frappe de Salvio (28e). Mais vigilant, Manuel Neuer l'a détournée d'une belle horizontale.

Les Allemands auraient même pu repartir de Lisbonne avec une victoire encore plus flatteuse mais Robben (5, 13, 40, 93) et Ribéry (16) ont manqué de justesse dans le dernier geste ou sont tombés sur un Vlachodimos performant.

Lyon rugit enfin

Celle-ci, personne ne l'avait vu venir. La victoire de Lyon contre le champion d'Angleterre et logique candidat à la victoire européenne Manchester City, invaincu chez lui depuis huit matches de poules de C1, a des allures de cataclysme au vu du début de saison des deux formations.

Mais c'est bien l'inattendu Maxwel Cornet qui a frappé en premier, profitant d'une énorme erreur de Fabian Delph, qui remplaçait Benjamin Mendy, blessé, pour conclure après un centre de Nabil Fekir (26). Puis c'est le champion du monde, intenable, qui a ensuite doublé la mise d'une frappe croisée (43). Et Memphis Depay a même touché le poteau (60) avant que Bernardo Silva (67) ne réduise l'écart.

Un match à oublier pour Pep Guardiola, qui a trépigné toute la rencontre depuis les tribunes en raison d'une suspension reçue après son exclusion lors du quart de finale retour de l'an dernier.