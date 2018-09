Ligue des champions: la Juventus gagne malgré l'expulsion de Ronaldo

Amer retour en Espagne pour Cristiano Ronaldo: exclu et inconsolable, le nouvel attaquant-vedette de la Juventus n'a pas pu contribuer au succès turinois à Valence (2-0) mercredi en Ligue des champions, acquis sur deux penalties de Miralem Pjanic et un soupçon de polémique arbitrale.

Parti en Italie cet été contre plus de 100 M EUR, l'ancienne star du Real Madrid n'imaginait sans doute pas que son grand retour sur les pelouses espagnoles ne durerait qu'une trentaine de minutes, le temps de s'accrocher avec un défenseur et d'écoper d'un carton rouge direct et sévère (29e).

Incrédule, puis éploré, Ronaldo a regagné les vestiaires les yeux rougis, se dissimulant le visage dans une bâche au-dessus du tunnel d'accès au terrain.

Le voilà coupé net dans son intégration turinoise et les maigres chances de voir "CR7" prétendre lundi prochain au trophée de meilleur joueur Fifa, puis au Ballon d'Or en décembre, se sont peut-être amenuisées mercredi avec le 11e carton rouge de sa carrière.

Sans lui, la Juventus a malgré tout marqué sur deux penalties (45e et 51e) et emporté une victoire précieuse dans la chaude ambiance du stade Mestalla, rejoignant en tête du groupe H Manchester United, tombeur au même moment des Young Boys de Berne (3-0).

Et ce sera à nouveau sans Ronaldo que la Juve recevra le club suisse lors de la prochaine journée début octobre, en fonction de la durée de suspension infligée au meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (120 buts).

Manchester United bat les Young Boys

Manchester United, grâce à un doublé de Paul Pogba avant la pause puis une réalisation d'Anthony Martial, a pris le meilleur (3-0) sur les Young Boys, mercredi à Berne en ouverture de la Ligue des champions.

Dans un groupe H très relevé qui compte également la Juventus Turin et Valence, l'équipe de José Mourinho prend ainsi un départ idéal avant de recevoir les Espagnols lors de la 2e journée. Et du même coup se rassure après un début de saison au bord de la crise.

En deux déplacements contre des clubs suisses, le coach portugais s'était toujours incliné, à chaque fois à Bâle, d'abord avec Chelsea puis avec Manchester United la saison passée.

Sur un terrain synthétique qu'il n'apprécie guère et devant les 31.000 spectateurs du stade de Suisse, Mourinho, longtemps insatisfait du comportement de ses troupes, ne peut pas se plaindre de sa soirée, ni du sort de la rencontre.

Car avec un peu plus de précision et d'assurance, Les Young Boys, qui disputaient là leur tout premier match de phase de poules de Ligue des champions, auraient pu et dû prendre l'avantage. Mais à l'arrivée, c'est Man U qui a viré en tête à la 35e minute avant de se mettre à l'abri juste avant la pause, les deux fois grâce à son capitaine Paul Pogba, qui a d'abord trouvé la lucarne d'un joli tir du pied gauche.

Puis le champion du monde a converti dans la lucarne opposée un pénalty sévère accordé pour une main du défenseur Mbabu dans sa surface (2-0, 44).

Le Real démarre en patron

Beaucoup plus fort que l'AS Rome, le Real Madrid a débuté la défense de son triple titre en Ligue des Champions avec une indiscutable victoire (3-0) mercredi face au demi-finaliste de la saison dernière, dépassé.

Le Real n'a marqué "que" trois fois. Parce qu'il n'a pas insisté plus que ça et parce que Robin Olsen, le gardien suédois de la Roma, a été de très, très loin le meilleur joueur de son équipe, réussissant près d'une dizaine d'arrêts décisifs. Sans lui, la correction aurait été terrible.

Pendant toute la première période, les Madrilènes ont joué à un rythme tellement élevé et avec une qualité technique tellement éclatante que les Romains n'ont fait qu'écoper.

Les relations Modric-Bale ou Benzema-Isco, de très haut niveau, ont fait peser une menace constante sur l'arrière-garde de la Roma qui, curieusement, a cédé sur une balle arrêtée, juste avant la pause.

Sur un coup franc a l'entrée de la surface, la frappe parfaite d'Isco a survolé le mur pour finir dans le petit filet de Olsen (45e).

Après la pause, les Italiens ont eu quelques occasions, avec un bon tir d'Under (49e), un autre de Kolarov (63e) ou une tête de Dzeko (85e).

Mais le Real avait aussi pour lui l'efficacité, comme l'a montré son superbe deuxième but, né d'une passe limpide de Modric qui éliminait trois Romains d'un coup. Ensuite, Bale était trop rapide pour Manolas et sa frappe trop précise pour Olsen (2-0, 58e).

L'équipe de Lopetegui a ensuite fini à sa main, jusqu'au temps additionnel, où Mariano Diaz, de retour après sa saison lyonnaise, a envoyé une frappe magnifique dans la lucarne du pauvre Olsen (3-0, 90+2).

Face à son rival théoriquement le plus dangereux, le Real a donc montré qu'il avait une marge considérable et on ne voit pas bien ce qui pourrait l'empêcher de sortir en tête de ce groupe où il devra aussi affronter le CSKA Moscou et les Tchèques de Plzen.