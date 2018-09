Les Yankees tiennent bon

Les Yankees semblent déterminés à ne pas laisser les Red Sox de Boston remporter le titre de la section Est de la Ligue américaine à New York.

Pour un deuxième match de suite, les Bombardiers du Bronx, deuxièmes dans l’Est, ont défait leurs plus grands rivaux. Mercredi, ils l’ont emporté par la marque de 10-1.

Les Red Sox n’ont besoin que d’une victoire combinée à un revers des Yankees pour finir au premier rang dans la section.

Miguel Andujar a parti le bal pour les favoris de la foule en deuxième manche avec une claque en solo. Le joueur de troisième but est ainsi devenu la cinquième recrue dans l’histoire des Yankees à atteindre le plateau des 25 circuits à sa première saison. Aaron Judge avait réussi l’exploit l’an dernier.

Luke Voit a été un autre héros offensif dans la victoire avec deux longues balles tandis qu’Aaron Hicks a produit trois points.

Luis Severino (18-8) a brillé au monticule en ne permettant qu’un point en sept manches.

Son vis-à-vis, David Price (15-7), a connu une sortie plus difficile, concédant six points, dont quatre mérités, en cinq manches et un tiers.