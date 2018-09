Les Orioles évitent le balayage face aux Jays

Les lanceurs des Orioles ont limité les frappeurs des Blue Jays de Toronto à quatre coups sûrs, mercredi soir, à Baltimore. L’équipe locale l’a finalement emporté par la marque de 2-1, évitant du même coup le balayage face aux Jays.

Pour la formation torontoise, qui avait remporté les deux premiers matchs de la série, il s’agit d’un premier revers en cinq sorties.

C’est Cedric Mullins qui a produit le point victorieux en septième manche à l’aide d’un simple. DJ Stewart a croisé le marbre sur la séquence.

Ce dernier avait ouvert la marque pour les Orioles en troisième manche avec son premier circuit en carrière dans les ligues majeures.

Billy McKinney a inscrit l’unique point des visiteurs en huitième manche, grâce à son cinquième circuit de la campagne.

McKinney et Lourdes Gurriel fils ont été les deux seuls joueurs des Blue Jays à obtenir du succès face aux lanceurs des Orioles, plaçant chacun la balle en lieu sûr à deux reprises.

Le partant des Orioles, Jimmy Yacabonis, n’a alloué que deux coups sûrs et un but sur balles en quatre manches. C’est toutefois Mike Wright fils (4-2) qui a été crédité de la victoire. En deux manches de travail, le releveur n’a concédé qu’un coup sûr et un but sur balles en plus de retirer deux frappeurs sur des prises. Mychal Givens a pour sa part assuré son huitième sauvetage de la saison.

Du côté des Jays, Marco Estrada (7-13) a encaissé la défaite. En six manches au monticule, le lanceur partant a accordé un point, quatre coups sûrs et un but sur balles.

La formation torontoise amorcera dès jeudi une série de quatre matchs contre les Rays de Tampa Bay, au Rogers Centre. Sam Gaviglio (3-8) sera le lanceur partant pour les Jays tandis que Ryne Stanek (2-3) amorcera la rencontre pour les Rays.