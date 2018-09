Les Ducks n’avaient pas les moyens de se payer Erik Karlsson

Le directeur général des Ducks d’Anaheim Bob Murray a choisi de ne pas transiger pour obtenir les services d’Erik Karlsson car il ne croyait pas avoir les moyens de retenir le défenseur suédois au sein de la formation californienne au terme de la prochaine saison.

«Tu ne peux pas transiger pour l’avoir [Karlsson] pendant seulement un an, a déclaré Murray au quotidien "The Orange County Register". Tu dois pouvoir lui offrir un contrat à long terme et nous n’étions pas dans la position de le faire.»

Le directeur général des Ducks croit qu’il aurait été en mesure de faire à Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs d’Ottawa, une offre semblable à celle des Sharks de San Jose. Mais l’idée de sacrifier de jeunes espoirs et des choix de repêchage pour un joueur qui pourrait quitter Anaheim au terme de la saison ne l’enchantait pas.

Rappelons que Karlsson écoulera cette saison la dernière année d’un contrat de sept ans d’une valeur de 45,5 millions. À l’été prochain, il sera libre de tester le marché des joueurs autonomes et de signer avec le plus offrant.

«Je ne pouvais pas me l’offrir donc je n’ai pas retenu Pierre [Dorion]. J’étais plus que capable de lui offrir ce qu’il a obtenu [des Sharks]. Mais si tu n’as pas les moyens, pourquoi le faire?»