La page blanche de Marchessault

Même s’il a connu une excellente saison avec les Golden Knights de Vegas et qu’il a signé une lucrative prolongation de contrat de plusieurs saisons, Jonathan Marchessault n’a pas l’intention de s’asseoir sur ses lauriers. Bien au contraire.

L’attaquant québécois ne tient rien pour acquis et il a adopté cette philosophie depuis le début de sa carrière professionnelle.

«Je repars toujours avec une page blanche chaque saison. Peu importe ce que tu as fait lors de la saison précédente, ça ne change rien», a expliqué Jonathan Marchessault, rencontré par «Le Journal de Montréal» après un entraînement de son équipe à Las Vegas.

«Si tu n’as pas remporté les grands honneurs, tu ne dois pas être satisfait avec ce que tu as fait. J’y vais un match à la fois.»

Depuis son départ de Tampa Bay en 2016, où il était souvent confiné au rôle de réserviste, le patineur de Cap-Rouge a pris son envol et il a été en mesure de se tailler une place de choix dans la LNH.

«C’est vrai que j’ai fait un bon bout de chemin depuis Tampa, mais j’avais mangé mes croûtes dans la Ligue américaine, a expliqué l’ancien des Remparts de Québec. J’étais prêt et je savais que je devais saisir ma chance quand elle allait se présenter.»

Trio menaçant

La saison dernière, Marchessault a formé le trio le plus productif des Golden Knights avec William Karlsson et Reilly Smith.

«On a eu du succès pendant toute l’année et les matchs où on a été blanchis ont été très rares, a souligné celui qui a récolté 75 points en 77 rencontres. On prend beaucoup de fierté à être fiables en défensive. Si on est efficaces dans cet aspect, on aura du succès à l’attaque.»

Les trois attaquants s’attendent à une surveillance plus étroite de la part de leurs adversaires cette saison.

«On veut toujours jouer contre les meilleurs éléments de l’autre côté, a ajouté Marchessault. Tu veux toujours gagner ton défi contre celui qui est en face de toi.»