Jesus Aguilar et Manny Pina propulsent les Brewers

Jesus Aguilar et Manny Pina ont chacun claqué un circuit de trois points, mercredi soir, à Milwaukee, menant ainsi les Brewers vers une victoire de 7-0 face aux Reds de Cincinnati.

Après avoir donné les devants à l’équipe locale en première manche à l’aide d’un simple, Aguilar est revenu à la charge en troisième avec son 33e circuit de la saison.

Alors que les Brewers étaient en avance 4-0, Pina a donné le coup de grâce aux Reds en sixième manche en vidant les sentiers en propulsant la balle loin au champ gauche.

Gio Gonzalez (9-11) a été solide au monticule pour les Brewers, n’accordant que deux coups sûrs et autant de buts sur balles en six manches. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

Matt Harvey (7-9) a connu une sortie plus difficile du côté des Reds, allouant sept points et autant de coups sûrs en cinq manches et un tiers.