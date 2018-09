Jason Kipnis donne la victoire aux Indians

Un grand chelem de Jason Kipnis en fin de neuvième manche a permis aux Indians de l’emporter 4-1 face aux White Sox de Chicago, mercredi soir, à Cleveland.

Il s’agissait du 17e circuit de la saison et du 1000e coup sûr en carrière pour Kipnis.

Daniel Palka a inscrit l’unique point des White Sox en sixième manche avec son 26e circuit de la campagne.

Le releveur Caleb Frare (0-1) a encaissé le revers chez les visiteurs. Du côté des Indians, Oliver Perez (1-1) a obtenu la victoire.

Le partant des White Sox, Dylan Covey, n’a accordé que deux coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail.

Pour sa part, Carlos Carrasco a réussi 11 retraits au bâton en six manches et deux tiers. Il a aussi accordé un point, quatre coups sûrs et un but sur balles.