Erik Karlsson débarque chez les Sharks

Le défenseur Erik Karlsson a été vu pour la première fois dans ses nouvelles couleurs, mercredi, lors d’un entraînement des Sharks, à San Jose.

Invité à partager sa première impression à propos de Karlsson, l’entraîneur-chef des Sharks Peter DeBoer a fait rire les journalistes en répondant : «Je pense qu’on va le garder.»

«C’est un joueur de classe mondiale, a-t-il repris. Quand tu ajoutes un tel joueur avec des habiletés et de la vitesse à un groupe, ça vient donner de l’énergie à tout le monde.»

L’ancien capitaine des Sénateurs d’Ottawa, qui a été échangé aux Sharks jeudi dernier, a formé un duo avec le Québécois Marc-Édouard Vlasic à l’entraînement.

«C'est seulement la première journée, il est arrivé tard mercredi soir, a réagi Vlasic, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Il est sur le décalage horaire et n'a probablement pas dormi beaucoup. Il y a eu beaucoup d'action dans sa vie lors de la dernière semaine. Je n'ai pas tiré beaucoup de conclusions de cet entraînement, mais j'ai joué contre lui pendant neuf ans, donc je sais qu'il est très talentueux, qu'il est rapide et qu'il se place toujours au bon endroit. Il fait tout de la bonne manière, donc ce sera facile de m'entraîner avec lui.»

Brent Burns, autre membre du terrifiant «top 3» défensif de la formation californienne, évoluait pour sa part en compagnie de Justin Braun à l’entraînement de mercredi.

Ci-dessous, voyez Karlsson donner ses premiers coups de patin avec ses nouveaux coéquipiers.

All eyes on the new guy @ErikKarlsson65 �� pic.twitter.com/V3kbOjUAbN