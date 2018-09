Des attentes élevées pour les Golden Knights

Avec une première saison marquée notamment par une participation à la finale de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas ont établi des standards très élevés en prévision de leur deuxième campagne dans le circuit Bettman.

La formation de Gerard Gallant aura la tâche d’égaler et même de surpasser ses résultats de la saison dernière. Avec 109 points en saison régulière et un long parcours en séries éliminatoires, ça sera difficile de faire mieux.

«On a la mentalité d’une équipe gagnante, a affirmé Jonathan Marchessault. L’an dernier, on a prouvé qu’on avait une bonne formation et qu’on était capable de gagner des matchs.

«On doit être capable de répéter nos performances de l’an dernier. On doit pouvoir surpasser les attentes avec notre éthique de travail.»

Les Golden Knights ont perdu les services de James Neal et de David Perron via l’autonomie, mais ils les ont remplacé par Paul Stastny et un certain Max Pacioretty. On peut penser que ces deux ajouts apporteront un bon coup de pouce à leur attaque.

«Ils cadrent bien dans notre environnement et ça fera une grosse différence, a indiqué Marchessault. On en verra aussi des effets positifs sur l’esprit d’équipe.

«Lorsque les gars jouent le même style que nous, l’adaptation est plus facile. On n’a pas la formation qui a le plus de talent, mais on est celle qui travaille le plus fort pour remporter des rencontres.»

Fous des Golden Knights

La saison exceptionnelle des Golden Knights a provoqué une vague d’amour inespérée chez les amateurs de la ville du vice. Le logo de la 31e concession de la Ligue nationale de hockey (LNH) apparaît maintenant partout dans les casinos et les endroits publics.

On voit régulièrement des amateurs avec un chandail de l’équipe sur le dos et les séances d’entraînement des Golden Knights affichent toujours complet ou presque.

«La "vibe" est incroyable, a souligné Marchessault. Ils sont fous des Golden Knights!

«Ils sont tellement bons pour nous qu’on tente d’être bons pour eux. C’est le fun d’être dans une ville qui aime autant son équipe. La culture est bien installée. On a mis la barre haut et on veut la garder au même niveau.»