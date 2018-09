Catherine Dubois, une pionnière chez les Carabins

En participant au Festival d’automne d’Équipe Canada, du 8 au 16 septembre à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, Catherine Dubois est devenue la première joueuse des Carabins de l’Université de Montréal (UdeM) à être invitée à un camp d’entraînement de l’équipe canadienne senior.

Humble, l’athlète de 23 ans, originaire de Québec, refuse toutefois de se considérer comme une pionnière, insistant sur le fait que l’équipe féminine de hockey de l’UdeM n’a disputé sa première saison qu’en 2009.

«Être invitée par Équipe Canada est un grand honneur, mais notre programme est tout jeune, a-t-elle expliqué. Je suis certaine qu’ils [les Carabins] verront plusieurs de leurs joueuses invitées dans les prochaines années. Il y a beaucoup de jeune talent. Il va y en avoir d’autres.»

Dubois, qui a amassé trois buts et sept mentions d’aide en 17 matchs en 2017-2018, faisait partie d’un groupe de 59 joueuses dans un camp visant à évaluer et développer les meilleures hockeyeuses au pays.

Elles étaient séparées en deux équipes, qui devaient s’affronter en plus de faire face à des équipes masculines juniors britanno-colombiennes.

Longue attente

Dans un mois, Dubois et ses coéquipières sauront si elles ont été retenues pour représenter l’unifolié à la Coupe des quatre nations, un tournoi qui mettra aux prises le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande et qui se tiendra du 6 au 10 novembre à Saskatoon, en Saskatchewan.

«Je ne sais pas si j’ai une chance d’être sélectionnée, a-t-elle dit. Quand on va dans un camp comme celui-là, on se prépare tout l’été pour donner le meilleur de nous-mêmes. La décision, je ne la contrôle pas, mais c’est sûr qu’il y a de l’espoir.»

«Si je ne réussis pas cette année, je vais continuer à travailler pour que ça arrive», a-t-elle ajouté.

Rêve olympique

Si une invitation à la Coupe des quatre nations serait un grand accomplissement, Dubois a un objectif encore plus ambitieux en tête : participer aux Jeux olympiques.

«C’est mon rêve de petite fille, a-t-elle raconté. Le parcours est tellement long et il y a tellement de talent partout au Canada. Les joueuses qui font partie de l’équipe sont extraordinaires. C’est très inspirant pour moi l’idée d’être là, parmi les meilleures.»

Dubois, avec sa coéquipière Maude Trevisan, une gardienne, faisait aussi partie des 20 joueuses universitaires qui ont participé à la vitrine estivale de Hockey Canada. Au début du mois d’août, elles ont joué contre l’équipe canadienne de développement et se sont mesurées à des équipes du programme national japonais.

Dure épreuve

Au cours des dernières séries éliminatoires, Dubois a propulsé les Carabins en finale québécoise en marquant en deuxième prolongation contre les Martlets de l’Université McGill. Ce filet a été une récompense pour tous les efforts que l’attaquante a dû déployer au cours des dernières années.

En 2015, à sa première année avec les Carabins, elle a appris qu’elle avait une «condition aux reins». «Le jour que je suis entré à l’hôpital, je recevais un appel de l’équipe nationale de développement, s’est-elle souvenue. Je n’ai pas pu y aller, car j’étais à l’hôpital pour un bout.»

«Ma confiance était un peu ébranlée, a-t-elle poursuivi. La première année à l’université, c’est déjà difficile. Ç’a été ardu de me remettre sur pied. J’ai eu beaucoup de soutien de la part d’Isabelle [Leclaire, entraîneuse-chef des Carabins]. Si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à elle.»