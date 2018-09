Canadiens - Capitals : la formation du CH annoncée

Les Canadiens de Montréal ont dévoilé mercredi soir la liste des joueurs et gardiens qui participeront au match contre les Capitals de Washginton, jeudi, à Québec.

Charlie Lindgren et Michael McNiven seront les deux portiers d’office face aux Champions de la Coupe Stanley au Centre Vidéotron, tandis que le Finlandais Jesperi Kotkaniemi, choix de premier tour du club au dernier repêchage, endossera à nouveau le maillot bleu-blanc-rouge.

L’attaquant Joel Ward, qui a reçu une invitation au camp du CH, fera ses débuts à l’occasion de ce troisième match préparatoire, tout comme le Suédois Lukas Vejdemo et le défenseur tchèque David Sklenica.

Le joueur de centre de l’Armada de Blainville-Boisbriand Alexandre Alain disputera aussi un premier duel dans l’uniforme du Tricolore.

L’attaquant Matthew Peca, auteur d’un but et d’une aide face aux Panthers de la Floride, la veille, sera de nouveau utilisé par Claude Julien.

Le défenseur Xavier Ouellet sera également de retour dans la formation pour un deuxième affrontement d’affilée.

Chez les Capitals, Alexander Ovechkin et Evgeny Kuznetsov pourraient être de la partie, d’après le site officiel de la LNH.

Nous serons de retour en action demain soir du côté de Québec. Voici notre formation projetée pour ce match face aux Capitals.



We'll be back at it tomorrow night in Quebec City. Here's a look at our projected lineup against the Capitals.



