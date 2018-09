Brayden Schnur poursuit sa route

Le Canadien Brayden Schnur a disposé du joueur local Tsung-Hua Yang en deux manches de 7-5 et 6-3, mercredi, dans un match de deuxième tour au tournoi Challenger de Kaohsiung, à Taïwan.

Durant cette rencontre de 1 h 26 min, le vainqueur a réalisé quatre bris en 11 occasions, concédant son service à deux reprises. Schnur, 261e joueur mondial, a empoché 69 des 126 points disputés. De son côté, Yang a dominé 6-4 au chapitre des as. Le détenteur du 242e rang de l’ATP a commis quatre doubles fautes, comparativement à deux pour l’athlète de l’unifolié.

En quart de finale, Schnur croisera le fer avec le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 268e meilleur du circuit professionnel.

Steven Diez plie bagage

Au tournoi Challenger de Columbus, le Canadien Steven Diez a subi une défaite de 6-3 et 7-5 aux mains de l’Australien Alexei Popyrin, sixième tête de série, dans un duel de deuxième tour.

Le gagnant a réussi trois bris et remporté 69 points, six de plus que son opposant, 330e sur la scène internationale. Popyrin est 193e au monde.