Un premier match pour Rasmus Dahlin

Le défenseur Rasmus Dahlin a été blanchi à son premier match dans l’uniforme des Sabres, ce qui n’a pas empêché son club de défaire les Penguins de Pittsburgh au compte de 3-2, à Buffalo.

Le premier choix au total lors du dernier repêchage de la LNH a été utilisé pendant 21 min 32 s, décochant quatre tirs en plus de conserver un différentiel de +1.

Vladimir Sobotka, Jake McCabe et Jack Eichel ont fait scintiller la lumière rouge pour les favoris de la foule. Sobotka a également récolté une mention d’aide.

Will O’Neill et Juuso Riikola ont effacé deux buts à l’avance des Sabres, mais ça n’a pas été suffisant.

Danick Martel se fait valoir

Le Québécois Danick Martel a fait bouger les cordages dans une convaincante victoire de 5-1 des Flyers de Philadelphie face aux Islanders, dans un match préparatoire présenté mardi à New York.

Martel, qui a disputé ses quatre premières parties en carrière avec les Flyers en 2017-2018, tente de faire sa place dans la formation de la Pennsylvanie.

Deux autres espoirs ont marqué pour les Flyers, soit James de Haas et Carsen Twarynski. Les deux athlètes n’ont jamais disputé de matchs officiels dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Phil Verone et Jori Lehtera ont été les auteurs des autres buts des visiteurs, tandis que le gardien Anthony Stolarz a réalisé 31 arrêts. T.J. Brennan s’est fait complice de trois filets.

Seul David Quenneville a touché la cible dans la défaite. Robin Lehner a concédé quatre buts sur 22 lancers, tandis que Christopher Gibson a bloqué sept rondelles dirigées vers lui.

Senyshyn qui?

Zach Senyshyn, un choix de premier tour en 2015, a réussi un doublé dans un gain de 5-2 des Bruins de Boston contre les Capitals, à Washington.

Originaire d’Ottawa, l’espoir amorce une deuxième saison professionnelle. L’ailier droit a cumulé 12 buts et 26 points en 66 parties avec les Bruins de Providence, l’année dernière.

Austin Fyten, âgé de 27 ans et jamais repêché, a quant à lui récolté deux aides. Il roule sa bosse dans la Ligue américaine de hockey (LAH) et la Premier AA Hockey League (ECHL) depuis six saisons. Il est toujours en quête d’une première partie dans la LNH.

Cameron Hughes, Jakub Lauko et Sean Kuraly ont également enfilé l’aiguille pour les Bruins. Il s’agissait d’une deuxième réussite en autant de matchs hors-concours pour Lauko.

Riley Barber et Matt Niskanen ont assuré la réplique.

Mathieu Joseph gagne des points

Le Québécois Mathieu Joseph s’est donné des arguments pour obtenir un poste avec le Lightning en inscrivant un but dans un revers de 4-1 contre les Hurricanes de la Caroline, à Tampa.

Le Lavallois a disputé l’entièreté de la saison 2017-2018 avec le Crunch de Syracuse dans la LAH, avec qui il a totalisé 15 buts et 53 points en 70 parties.

Dans l’autre camp, Andrei Svechnikov, sélectionné tout juste après Dahlin, a touché la cible et ajouté une aide. Lucas Wallmark, Valentin Zykov et Michal Cajkovsky, ce dernier à l’essai pour la durée du camp, ont également marqué.

Andrei Vasilevskiy a été bombardé de 35 tirs devant la cage du Lightning. Le récent candidat au trophée Vézina a cédé quatre fois.