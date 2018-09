Un ancien joueur de la LNH menacé de mort

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Tim Brent a été la cible de menaces sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures après avoir publié des photos de ses trophées de chasse.

L’homme de 34 ans, qui est marié à la chasseuse canadienne Eva Shockey, a exprimé sa joie d’avoir abattu un grizzly au Yukon le 10 septembre, quelques jours précédant sa capture d’un orignal. Or, plusieurs médias, dont le site The Resurgent, ont rapporté que de nombreux internautes ne partageaient pas le bonheur de celui ayant disputé 207 matchs en carrière dans la LNH.

«Il y avait cette créature majestueuse, faisant ses propres affaires dans son milieu de vie. [...] Et toi, tu l’as tuée. Pour un selfie. Que Dieu condamne ton égoïsme», a répondu un lecteur à l’endroit de l’ex-hockeyeur.

Certains ont été plus virulents, espérant que Brent paie de ses actions un jour.

«Je te souhaite une mort lente et douloureuse. Tu représentes tout ce que je déteste de l’humanité», a écrit l’un d’entre eux.

D’après le site meaww.com, des célébrités ont ajouté leur grain de sel, déversant leur fiel sur le chasseur concerné.

«C’est à faire vomir», a commenté l’actrice et productrice Holly Marie Combs.

«Je n’ai aucune espèce d’idée de qui vous êtes. [...] Mais je devais vous dire à quel point vous êtes des morceaux de charogne, vous et les autres chasseurs de votre genre. J’aurais aimé que les rôles soient renversés, que vous soyez tout nu dans le bois et que l’ours ait le fusil dans ses mains», a ajouté le gérant de lutte professionnelle Jim Cornette.

Une affaire de famille

Brent se trouvait en compagnie de son beau-père quand il a chassé – de manière légale - le grizzly au Yukon. Il a expliqué comment ils s’y sont pris durant leur traque.

«Nous étions cachés et on l’a longuement surveillé, mais il nous a aperçus à 75 verges de distance. Au lieu de retourner d’où il venait, il s’est dirigé tout droit vers nous. Il est facile de dire que cette bête possédait la vallée où nous étions et qu’elle n’avait pas peur de rien», a rédigé Brent sur son compte Instagram.

Néanmoins, ces déclarations n’ont pas semblé émouvoir ses détracteurs. Le site meaww.com a rapporté qu’un lecteur avait répliqué en mentionnant que «nous enverrons un cartel mexicain pour régler ton cas». Brent a d’ailleurs publié ce message en ajoutant «qu’il s’agit exactement de ce que nous combattons en tant que chasseurs et conservateurs».

La même source avait indiqué également que l’ex-joueur de hockey avait justifié ses heures de chasse par la nécessité de nourrir sa famille.

Selon le quotidien Daily Mail, il y a de 6000 à 7000 grizzlies au Yukon et même si leur espèce est dite «protégée», leur chasse n’est pas illégale.