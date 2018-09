Remparts: Deux retours et un départ

Le premier match de la saison approche à grands pas pour les Remparts de Québec et toutes les pièces semblent se mettre en place pour que l’équipe compte sur une formation complète pour cette grande rentrée.

Le gardien Dereck Baribeau et l’attaquant Philipp Kurashev devraient revenir à temps de leur camp professionnel, puis le dossier des 20 ans devrait officiellement connaître un dénouement bientôt puisque Gregor MacLeod devrait passer aux Voltigeurs de Drummondville au cours des prochains jours.

Patrick Roy devrait compter sur son alignement complet pour sa grande rentrée, le 22 septembre, à l’exception de Mikaël Robidoux, qui a été suspendu pour deux matchs par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour un coup de genou survenu contre les Tigres de Victoriaville samedi dernier.

Baribeau a fait partie des trois joueurs retranchés par le Wild du Minnesota, mardi, tout comme les attaquants Ivan Lodnia et Connor Dewar. Patrick Roy s’attend également à ce que Kurashev soit retourné à Québec par les Blackhawks de Chicago d’ici le match de samedi prochain.

Puisque Baribeau est de retour, les Remparts ont retourné le gardien Marc-Antoine Bérubé-Jalbert à Valleyfield, au niveau junior AAA.

Macleod à Drummond?

Dans le cas de MacLeod, l’attaquant de 20 ans en surplus, il devrait être échangé des Remparts aux Voltigeurs de Drummondville dans les prochains jours en retour d’un choix de quatrième ronde selon des informations du journal «L’Express» de Drummondville.

La transaction serait conditionnelle au retour de MacLeod au niveau junior, lui qui est toujours au camp des Sénateurs d’Ottawa. Roy n’a pas voulu confirmer l’identité de l’équipe, mais il a toutefois assuré que MacLeod avait été échangé.

«Le prix que j’ai reçu me satisfait plus ou moins, mais quand tu arrives à la fin comme ça, il faut que tu acceptes ce genre de situation. J’aurais pu attendre un mois pour attendre qu’un club soit dans le trouble et ainsi avoir plus. Mais est-ce que ça vaut la peine? On aurait pénalisé le jeune, qui va arriver d’un camp pro et qui mérite de jouer.

«De plus, je ne veux pas créer d’instabilité dans mon vestiaire. Au contraire, je veux de la stabilité et que chacun comprenne son rôle.»

Pas une distraction

D’ailleurs, Roy ne s’attend pas à ce que le premier entraînement sur la glace du Centre Vidéotron soit une distraction pour son équipe, particulièrement pour les jeunes joueurs de l’équipe qui en seront à une première expérience.

«Au Colorado, on n’a jamais pratiqué au Pepsi Center. Ça va peut-être être bon de le faire, pour leur permettre de regarder ce qu’ils ont à regarder. Mais on ne leur laissera pas beaucoup de temps pour le faire!», a-t-il lancé en riant.



Une nouvelle approche bénéfique

De son propre aveu, Pierrick Dubé estime avoir connu un «très bon camp» et son entraîneur-chef, Patrick Roy, le confirme. Pour l’attaquant de 17 ans, une nouvelle approche dans sa préparation estivale explique son bon début d’année.

«C’est complètement différent de l’an dernier pour moi, j’ai confiance en moi et on me donne du temps de glace. Patrick [Roy] me fait confiance, j’ai joué sur l’avantage et le désavantage numérique durant tout le camp en plus d’être utilisé sur l’un des trois premiers trios. Ça change de l’an passé. Plus le camp avance, plus j’ai de responsabilités.»

Contrairement à l’été dernier, Dubé a pris un congé d’entraînement sur glace durant la période estivale. Enfin, pas complètement. Mais il n’a pas patiné plus qu’une fois ou deux par semaine, préférant se concentrer sur sa préparation physique en gym, ce qui lui a permis d’ajouter une dizaine de livres.

«J’avais participé au Championnat mondial des moins de 18 ans [avec la France], donc j’ai pris un congé de glace par la suite. Je pense que ç’a payé parce que je suis arrivé au camp et j’avais encore plus hâte de mettre les patins.»

Avec Grouchy et Coxhead

Dubé a passé le camp au sein d’un trio complété par Andrew Coxhead et Gabriel Montreuil. Mardi, Matthew Grouchy avait pris la place de Montreuil dans un trio qui devrait demeurer intact pour le premier match de la saison, samedi. «Coxhead va bien, il est allumé et "sharp", a mentionné Patrick Roy.

Je suis content de la façon dont il se comporte sur la patinoire. Il a joué avec Grouchy l’an dernier et ils avaient bien fait. Quant à Dubé, il a eu un bon camp d’entraînement. Il travaille bien et fort.»

Parmi les autres changements notables, notons que Louis-Filip Côté retourne à l’aile pour évoluer aux côtés de Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev.

Par ailleurs, l’équipe a mis sous contrat l’attaquant de 19 ans Samuel Dickner. Ce dernier a passé la dernière saison avec le Drakkar de Baie-Comeau, mais avait été soumis au ballottage des joueurs de 19 ans il y a quelques semaines, sans être réclamé. Il s’agit plutôt d’une police d’assurance puisqu’il demeurera tout de même avec les Cobras de Terrebonne au niveau junior AAA.