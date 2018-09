Paul DeJong propulse les Cardinals

Paul DeJong a produit trois points dans une victoire de 8-1 des Cardinals de St. Louis contre les Braves, mardi à Atlanta.

DeJong s’est mis en marche lors du quatrième tour au bâton en cognant un circuit de deux points. Il a ensuite poussé Matt Carpenter vers la plaque en huitième à l’aide d’un simple.

La recrue Ronald Acuna fils a commis une erreur coûteuse en huitième manche, effectuant un mauvais relais à la suite d’un simple de Yadier Molina qui a permis aux visiteurs d’inscrire trois points. Acuna a malgré tout réussi sa 26e longue balle de la saison de cette rencontre.

Le lanceur Austin Gomber (6-1) a bien fait pour amorcer la rencontre, ne permettant qu’un point, six coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches.

La défaite est allée au dossier d’Anibal Sanchez (6-6), qui a concédé deux points et quatre coups sûrs en six manches. Les Braves ont été défaits à leurs quatre plus récentes sorties.