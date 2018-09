Pacioretty surprend des enfants dans une école de Vegas

Max Pacioretty poursuit sa découverte de Las Vegas.

Après avoir survolé la ville en hélicoptère la semaine dernière, le nouvel attaquant des Golden Knights a pris le temps de visiter des enfants dans une école, accompagné de la mascotte Chance.

À voir ces images (dans la vidéo ci-dessous), on constate que les jeunes de Vegas sont de grands passionnés du hockey.

