L’usine à «beefcake», une idée désuète

Publié hier à 19h39

Mis à jouraujourd'hui à 08h51

La fin de semaine dernière, TVA Sports couvrait le match des Carabins qui visitaient le Vert et Or de l’Université Sherbrooke.

À la mi-temps, dans mon segment éditorial (la redoutable «Minute à Matthieu»), j’ai offert un commentaire sur le poids considérable des joueurs de ligne offensive et les dangers de l’obsession dont font preuve certains athlètes quant à leur quête du fameux 300 livres.

J’ai surtout basé mes propos sur mes observations et mon cheminement personnel à cette position.

Lundi et mardi, afin d’approfondir mes connaissances, j’ai discuté avec deux kinésiologues ferrés sur le sujet : Mathieu Pronovost, entraîneur de la ligne offensive des Carabins (détenteur d’une maîtrise de l’Université Sherbrooke) et Éric Fafard, entraîneur au Studio Locomotion à Montréal (entraîneur personnel de Laurent Duvernay-Tardif).

D’entrée de jeu, nous devons considérer les joueurs de ligne comme évoluant dans un monde qui a très peu à voir avec les gens normaux.

Je retenais à peine un fou rire quand j’ai comparé le poids moyen de trois lignes partantes universitaires avec la charte des «poids santé» publiée par «la Direction régionale de la Santé publique de la Capitale nationale».

La comparaison est troublante. Selon la charte, le «poids santé» d’un homme adulte de 6 pi 1 po devrait se situer entre 146 et 198 livres. La ligne des Carabins, de taille équivalente, fait osciller la balance à 285 livres par individu en moyenne.

Celle de Laval mesure 6’-4 et pèse, en moyenne, 308 lb et celles du Vert et Or 6’-3 et 285 livres. Dans les trois cas, les auteurs de la charte situeraient ces athlètes parmi les «obèses de grade 2». Je ne sais pas vraiment ce que ça implique, mais ça n’a pas l’air très cool.

Le travail d’un joueur de ligne

Grosso modo, les joueurs de ligne ont trois responsabilités principales sur le terrain: protéger le quart-arrière, créer des ouvertures dans la ligne défensive et neutraliser la ligne secondaire (entre autres dans les stratégies de zone, les blocs en combinaison ou les jeux d’écran).

Leur travail est assez polyvalent pour nécessiter en même temps de la force physique, une base lourde, de l’agilité et une certaine vitesse. Ces trois phases de jeu requièrent donc des aptitudes physiques bien différentes, parfois contradictoires.

En situation de passe l’agilité et la technique sont des outils nécessaires, sauf contre le fameux «bull rush», me rappelle Pronovost, qui requiert une base lourde. Quand la stratégie offensive nécessite le déplacement d’un joueur de ligne défensive, le poids corporel offre un avantage certain.

Quand vient le temps de bloquer un secondeur ou un demi, la vitesse (contrairement à la masse) devient un atout. Un joueur de ligne complet doit donc être polyvalent: lourd tout en demeurant athlétique.

Un match de football c’est long. Il s’agit d’un sport anaérobique: l’effort demandé ne prend que quelques secondes, suivies d’une période de repos plus longue, de durée variée. En tout, les joueurs de ligne iront au contact, en moyenne, 7 à 8 minutes dans un match complet (60 à 70 jeux qui durent 4 à 10 secondes). Vous pensez peut-être que c’est facile?

En fait, c’est exténuant. Mathieu Pronovost explique que, à l’époque, on exigeait uniquement force, puissance et explosion.

De nos jours, l’emphase est mise également sur la résistance physique d’un joueur et sa capacité de fournir un effort continu tout l’après-midi. Cela implique une forme physique et une capacité cardio-vasculaire que ne favorise pas le surplus de poids.

L’impact d’un surplus de poids sur la santé

Selon Éric Fafard, l’impact d’une surcharge corporelle agit surtout sur deux facettes de la santé: la gestion des sucres et l’usure articulaire.

En plus de créer une potentielle dépendance psychologique chez les jeunes adultes, une absorption exagérée de glucides nuit à la gestion de l’insuline en augmentant sa sécrétion. Tant que le joueur est actif, le corps trouve moyen de transférer les sucres vers les cellules pour compenser la fatigue.

Fafard suggère d’ailleurs une alimentation saine, à base de sucres lents et naturels. Manger une douzaine de beignes pour déjeuner garantit une prise de poids, c’est certain, mais l’impact à long terme d’une telle alimentation sera néfaste. Dans le cas des joueurs de ligne, c’est surtout au moment de la retraite, quand on se sédentarise, qu’il faut être prudent.

L’impact le plus immédiat de la «prise de poids rapide» agit sur les articulations. Les muscles, bien vascularisés, tendent à s’adapter rapidement aux conditions changeantes. Les tendons, par contre, contiennent plus de collagène. Leur adaptation à un changement musculaire subit est lente. Ils éliminent moins facilement les déchets et ne cicatrisent pas aussi rapidement quand ils sont soumis à un stress, un contact sur la ligne par exemple.

Dans le cas des ligaments, la situation est encore pire. Le manque de flexibilité qu’entraîne le débalancement articulaire favorise les blessures orthopédiques. La seule façon de garantir une évolution uniforme des articulations (muscles, tendons et ligaments) est la prise de force progressive, à coup d’efforts dans un gym, plutôt que chez McDonald’s.

L’influence des entraîneurs

Si vous lisez entre les lignes, vous devinez sûrement qu’il s’agit d’un sujet complexe et potentiellement délicat. Discuter de l’apparence physique ou du poids d’un jeune adulte devrait se faire avec des pincettes.

Dans un sport où les «beefcakes» sont généralement encensés, il est important pour les entraîneurs de bien les conseiller.

Certaines équipes se munissent de moyens pour orienter les joueurs vers des buts réalistes qui maximisent les apprentissages techniques plutôt que vers un modèle physique type qui, en réalité, sied à très peu. Elles font souvent appel à des spécialistes tels les diététiciens.

Pour les équipes moins nanties, Éric Fafard suggère l’implication des physiothérapeutes dans le processus, mentionnant que leur évaluation de la musculature de l’athlète pourrait aider à concevoir un plan évolutif adéquat et personnalisé.

Puisque chaque athlète est différent, chaque cas doit être traité individuellement. Les joueurs de ligne ne devraient pas hésiter à rechercher leur propre «poids santé» et prendre en compte que c’est bien la technique et l’athlétisme qui ouvrent les portes des rangs supérieurs plutôt que les caractéristiques décrites sur le programme de match (poids et taille).

Ce que les pros font à 300 livres+ n’est pas à la portée de tous. C’est pourquoi les places dans les rangs professionnels sont rares et bien payées.

En gros: demeurez réalistes, faites attention à vous autres et amusez-vous. Après tout, c’est aussi un secret bien gardé: être joueur de ligne, c’est beaucoup plus cool que ne le pensent les receveurs!