Luongo et Huberdeau en action à Montréal mercredi

Les Panthers de la Floride miseront sur leurs principaux attaquants, dont le Québécois Jonathan Huberdeau, ainsi que le gardien Roberto Luongo durant leur match préparatoire de mercredi contre les Canadiens de Montréal.

Selon le site The Athletic, l’entraîneur-chef Bob Boughner dépêchera au Centre Bell les patineurs qui devraient composer ses deux premiers trios au début de la saison. Ainsi, Huberdeau évoluera au sein de la deuxième ligne complétée par Vincent Trocheck et Mike Hoffman. La première sera formée d’Aleksander Barkov, d’Evgeny Dadonov et de Nick Bjugstad.

Choix de premier tour des Panthers en 2016, l'attaquant Henrik Borgstrom sera aussi de la partie, tout comme les défenseurs Aaron Ekblad, Keith Yandle et Michael Matheson, notamment.

Après cette rencontre, le Tricolore se frottera aux Capitals de Washington, jeudi, à Québec.