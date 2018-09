Ligue des champions: Messi réussit un triplé en lever de rideau

Lionel Messi a lancé avec un triplé la saison de la Ligue des champions du Barça face au PSV Eindhoven (4-0) mardi, pendant que l'Inter renversait Tottenham (2-1) dans les arrêts de jeu.

Les Catalans partagent avec les Lombards la tête du groupe B (3 pts) avant de se rendre à Wembley chez les Londoniens, déjà dos au mur (0 pt), le 3 octobre pour leur premier choc de la saison.

Face aux Néerlandais, ils ont enchaîné une sixième victoire en autant de matchs en compétition officielle. Bien que bousculés par séquences par l'équipe du remuant mexicain «Chucky» Lozano, les Barcelonais ont pu répéter chez eux un scénario bien connu.

Qui pour débloquer les situations les plus difficiles? Messi bien sûr, qui d'un coup franc clinique aux 25 mètres plein axe, a dérouillé la machine Barça (32e), qui restait sur une piteuse élimination en quarts de finale par l'AS Rome.

La «Pulga» argentine a ajouté un 102e but dans l'épreuve reine d'une demi-volée sur service d'Ivan Rakitic (77e), puis un 103e en fin de match (87e) en remportant son face-à-face contre Jeroen Zoet.

Auparavant, Ousmane Dembélé avait doublé la mise (75e) pour son cinquième but de la saison.

Les Blaugranas iront disputer dans deux semaines une rencontre déjà cruciale pour la première place chez les Anglais de Tottenham, avec de la confiance donc, mais sans leur défenseur Samuel Umtiti, exclu après deux avertissements.

Privés d’Hugo Lloris et Dele Alli, blessés, les Hotspurs ont eux craqué en Italie, bien qu'ils aient ouvert le score par Christian Eriksen, d'une reprise déviée par Miranda (53e).

Poussés par San Siro, qui n'avait plus vu les Nerazzuri jouer en C1 depuis 2012, les Milanais ont réussi une fin de match en boulet de canon, à l'image du but de Mauro Icardi, une frappe surpuissante à l'entrée de la surface (86e).

L'Uruguayen Matias Vecino a parachevé le succès renversant de son équipe dans le temps additionnel (90e+2).

L'Atlético enfonce Monaco

L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann était trop fort pour Monaco, encore battu d'entrée (2-1) à domicile en Ligue des champions, mardi. La saison commence bien mal en Principauté.

L'ASM a fait illusion un moment, grâce à un Falcao à la hauteur et un but de Samuel Grandsir (18), mais l'équipe de Leonardo Jardim n'a vraiment plus le talent des champions de France 2017.

Déjà bons derniers de leur poules la saison dernière, les Monégasques, battus trois fois chez eux à Louis-II, alignent une quatrième défaite d'affilée à domicile en phase de groupe, la cinquième en tout en comptant la demi-finale 2017 perdue contre la Juventus Turin...

Les «Colchoneros», pourtant en petite forme eux aussi, ont renversé le match juste avant la mi-temps, grâce à Diego Costa (32), subtilement servi par «Grizou», et un puissant coup de tête de José Maria Gimenez (45+1) sur corner.

Mal parti en Championnat d'Espagne, l'Atlético et ses 4 points en quatre matches réussit son entrée dans cette C1, lui qui rêve de la finale, disputée dans son nouveau stade Wanda.

Dortmund s'impose sur un but heureux à Bruges

Le Borussia Dortmund, actuel co-leader de la Bundesliga, s'est imposé en fin de rencontre (1-0) mardi contre Bruges en Venise du Nord en match d'ouverture de la Ligue des champions au sein d'un groupe A qui sera serré avec la présence de l'AS Monaco et l'Atlético Madrid.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par l'Américain Christian Pulisic (85e), très opportuniste sur un dégagement malheureux du Croate Matej Mitrovic. Un joli cadeau d'anniversaire pour le joueur qui fêtait ses 20 ans.

Largement dominés par les assauts brugeois en première période, les joueurs du Borussia ont fait le gros dos, en comptant notamment sur Mario Götze, l'international allemand qui disputait ses premières minutes officielles cette saison.

Et en deuxième période, toujours marquée par un manque flagrant de changements de rythme, Dortmund a le plus souvent conservé la possession du ballon avant un but tombé sur un contre heureux conclu par le remplaçant Pulisic.

Le jeu des Allemands a certes manqué de profondeur et de verticalité, le gardien brugeois Letica passant finalement une soirée assez tranquille jusqu'à cette 85e minute.

Entre deux équipes pensant d'abord à ne pas concéder de but, le match s'est globalement déroulé sur un rythme de sénateur.

Pour Bruges, cette défaite vire au traumatisme: il y a deux ans, le club champion de Belgique n'avait pris aucun point lors de la phase des poules (0 sur 18).

Cette fois, c'est à nouveau mal parti pour le Petit Poucet d'un groupe composé d'adversaires allemands, français et espagnols. Mais le club belge (budget de 60 millions contre 400 au Borussia) ne se fait sans doute guère d'illusion dans un groupe très (trop ?) relevé.