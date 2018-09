Les victoires ne comptent plus!

Publié aujourd'hui à 14h18

Mis à jouraujourd'hui à 14h30

Le merveilleux monde du baseball est de plus en plus dominé par l’analytique que par le nombre de victoires, alors commençons avec le classement général. Si les victoires ne sont plus importantes pour remporter le trophée Cy Young décerné au meilleur lanceur, on doit être constant.

En date du 18 septembre, les Red Sox ont la meilleure fiche victoires défaites dans le baseball. Par contre, les victoires ne déterminent plus quelle est la meilleure équipe.

Les lanceurs des Astros ont le meilleur WHIP, qui comprend la moyenne de buts sur balles et de coups sûrs accordés par manche lancée. L’autre statistique pour déterminer qui est le meilleur joueur offensif c’est l’OPS, c'est-à-dire la moyenne de présences sur les buts plus la moyenne de puissance du frappeur. Les Red Sox sont premiers et les Astros sont au quatrième rang.

Un petit instant svp. Les Rays ont la deuxième meilleure fiche dans la catégorie OPS ainsi que pour le WHIP. Alors chers partisans de baseball, les Rays sont la meilleure équipe dans la Ligue américaine malgré le fait qu’ils ont remporté 20 victoires de moins que les Red Sox, 11 des Astros, 8 des Yankees et 7 des Athletics.

Alors utilisons le fameux nouveau système analytique pour déterminer qui est le meilleur lanceur maintenant que les victoires ne sont plus prises en considération. D’après un récent sondage auprès des membres de l’Association des chroniqueurs du baseball majeur, le lanceur Jacob deGrom, avec une fiche de 8-9, est le meneur pour le trophée Cy Young. Malheureusement, Max Scherzer, avec ses 17 victoires et 277 retraits sur trois prises, est deuxième au scrutin.

Alors si au sein d’une équipe tu as cinq lanceurs partants comme deGrom, tu remportes 40 victoires. Avec des fiches similaires à Scherzer, tu remportes 85 victoires.

En terminant, si un lanceur après 12 saisons maintient la fiche de deGrom, il remporterait le Cy Young chaque année. Imaginez-vous un lanceur avec un total de moins de 100 victoires sera élu au Temple de la renommée du baseball.

Les chiffres pour déterminer qui est le meilleur me font penser à votre rencontre avec votre conseiller financier. Notre valeur financière est d’un tel montant, mais comme le dit si bien mon agent immobilier, l’évaluation financière de la maison n’est pas le montant que la banque va vous donner sauf si vous faites un prêt.

Les chiffres sont pour les comptables et les agents de joueurs, sans oublier les gens qui n’ont pas la capacité d’évaluer le talent d’un athlète. Mike Gartner avec ses 708 buts est bien meilleur que Guy Lafleur et Mark Messier.

Éliminons les courses aux championnats, tenons plutôt un concours de lanceurs contre les frappeurs.