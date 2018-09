Les Mets bousillent le travail de Steven Matz

Malgré un excellent départ de Steven Matz, les Phillies ont inscrit cinq points lors de la sixième manche pour vaincre les Mets de New York au compte de 5-2, mardi à Philadelphie.

Matz a blanchi les Phillies pendant cinq manches. Il a permis deux frappes en lieu sûr et cinq buts sur balles. Il a même contribué à l’attaquant en claquant sa deuxième longue balle de la saison.

Les releveurs Jerry Blevins et Drew Smith fils (1-1) ont toutefois accordé deux et trois points respectivement pour bousiller le travail de leur coéquipier.

En cinquième manche, Jorge Alfaro a brisé une égalité de 2-2 en produisant trois points à l’aide de son 10e circuit de la campagne. Wilson Ramos (simple) et Justin Bour (double) ont été à l’origine des deux premiers points des favoris locaux.

Le partant des Phillies Aaron Nola a donné deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers. La victoire est allée au dossier de Pat Neshek (3-1). Hector Neris a pour sa part enregistré un 11e sauvetage cette année.