Les Jays battent encore les Orioles

Les Blue Jays ont remporté un deuxième match de suite contre la pire équipe du baseball majeur en défaisant les Orioles par la marque de 6-4, mardi à Baltimore.

Ils l’avaient emporté 5-0 la veille.

Les hommes de John Gibbons se sont inscrits au tableau une première fois en cinquième grâce à un double d’un point de Dwight Smith fils. Justin Smoak a produit un autre point dès le tour au bâton suivant. Son roulant à l’avant-champ a permis à Billy McKinney de marquer.

Rowdy Tellez et Devon Travis ont croisé le marbre grâce à une erreur du joueur de troisième but des Orioles, Steve Wilkerson, en huitième. Peu de temps après, Lourdes Gurriel fils a claqué un simple bon pour deux points.

L’attaque des favoris de la foule s’est pour sa part mise en marche dès la première manche quand Cedric Mullins a frappé son quatrième circuit de la saison. Il s’agissait une claque en solo.

En quatrième, Trey Mancini a marqué sur un ballon-sacrifice après avoir lui-même frappé un triple. L’arbitre a d’abord dit qu’il avait été retiré sur le jeu, mais il a renversé sa décision après être allé à la reprise vidéo.

Le receveur Reese McGuire n’était pas en contrôle de la balle au moment où Mancini a touché au marbre. Pourtant, le relais du voltigeur Randal Grichuk était parfait.

DJ Stewart a ensuite profité de la maladresse de certains joueurs des Jays pour transformer un simple en circuit intérieur. Le voltigeur droit Billy McKinney et le lanceur Aaron Sanchez ont fait de mauvais relais sur la séquence. Chris Davis a aussi marqué sur le jeu.

Au monticule pour les Jays, Sanchez a été remplacé après les quatre premières manches. Le droitier de 26 ans a permis quatre points, dont deux mérités, et trois buts sur balle.

La victoire est allée à la fiche de Jake Petricka (3-1).

Son vis-à-vis, Dylan Bundy (8-15), a concédé cinq points et sept coups sûrs en six manches et deux tiers.

Les Jays et les Orioles concluront leur série de trois matchs mercredi.