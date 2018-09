Les circuits coulent les Braves

Les frappeurs des Cardinals de St. Louis ont frappé quatre circuits dans une victoire de 11-6 aux dépens des Braves, lundi à Atlanta.

Outre Harrison Bader, qui a produit trois points en expulsant une balle à l’extérieur des limites du terrain, Yadier Molina, Paul Dejong et Kolten Wong ont aussi étiré les bras.

Wong s’est exécuté en solo, mais un double en première manche lui a permis d’être à l’origine de trois points au total.

Le partant Miles Mikolas (16-4) a donné deux points, quatre frappes en lieu sûr et un but sur balles en cinq manches. Il a notamment effectué un tir au goût de Freddie Freeman, qui en a profité pour cogner sa 22e longue balle de l’année.

Dans l’autre camp, Mike Foltynewicz (11-10) a permis six points, cinq frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en seulement quatre manches et deux tiers de travail sur la butte.