Les cadeaux de «Nacho»

L’ailier de l’Impact Ignacio Piatti a amassé ses dixième et onzième passes décisives de la saison, samedi dernier contre l’Union et ce faisant, il a battu un record d’équipe en MLS.

Il s’agit d’un accomplissement un brin inattendu. Parce que le magicien argentin, sans être un joueur égoïste, n’a pas toujours été aussi prompt à distribuer les «caviars».

Cette saison, «Nacho» semble de plus en plus prendre plaisir à déstabiliser les défenses adverses en procédant de la sorte.

«Il attire beaucoup l'attention sur le terrain et tout le monde pense qu'il va prendre quelques touches de plus afin de tirer, mais le quatrième but qu'on a compté contre Philadelphie est un exemple parfait de ça», a expliqué le gardien Evan Bush, mardi, en marge de l’entraînement de l’équipe.

«C'est une nouvelle dimension à son jeu et ça paie parce que le ballon se retrouve au fond du filet, tout le monde est content, il a des passes décisives, il fait un excellent travail», a pour sa part souligné le défenseur Daniel Lovitz.

Ce changement dans le jeu du numéro dix n’est cependant pas venu tout seul : tout est parti de certains commentaires émis par l’entraîneur, Rémi Garde.

«Rémi va discuter avec le joueur, que ce soit Nacho ou Mathieu Choinière et va lui expliquer ce qui est attendu de lui à un moment ou à un autre, a indiqué Bush. Il l'a fait devant tout le groupe avec Nacho, et Nacho a très bien répondu.»

«J'ai rarement vu quelqu'un qui peut faire autant de différence individuelle, mais qui est à la fois tellement collectif et altruiste dans le groupe que c'est facile pour moi d'essayer de lui rajouter quelque chose à son jeu plutôt que de lui enlever», a expliqué Garde.

En plus de ses passes décisives, Piatti a aussi marqué 13 buts en 2018. Peu de joueurs ont autant contribué que lui en attaque, cette année, dans la MLS.

Il tentera désormais de s’attaquer au record d’équipe de l’Impact tous championnats confondus, qui est de 13 passes décisives, une marque établie par Mauro Biello en 1998.