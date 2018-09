Les Brewers perdent le match et deux joueurs

En plus de s’incliner 3-1 devant les Reds de Cincinnati, mardi à Milwaukee, les Brewers ont perdu les services de Travis Shaw et de Lorenzo Cain.

Shaw a été atteint au genou par un lancer de Michael Lorenzen en deuxième manche. Il a joué une autre manche en défense avant de retraiter au vestiaire. Les Brewers n’ont pas donné d’explication sur le départ de Cain en cinquième manche. Il venait d’être retiré au bâton quand il a quitté le match.

Jose Peraza a frappé un circuit de deux points pour les visiteurs dès la première manche. Scott Schebler a produit l’autre point des vainqueurs à l’aide d’un double en quatrième.

Jonathan Schoop a répliqué pour les Brewers avec un simple d’un point en deuxième.

La défaite est allée à la fiche de Chase Anderson (9-8), lui qui a permis trois points et six coups sûrs en trois manches et deux tiers.

Sal Romano (8-11), qui n’a donné que deux frappes en lieu sûr en deux manches et un tiers, a été crédité de la victoire.