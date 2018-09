Le nouveau Piatti

Si vous trouvez qu’Ignacio Piatti passe plus souvent le ballon cette année, n’appelez pas votre câblodistributeur, il n’y a pas de problème avec le signal de votre téléviseur.

Nacho aime encore contrôler le ballon, mais on entend moins souvent les gens pester contre ses possessions trop longues comme c’était régulièrement le cas par le passé.

«Je suis un peu surpris de le voir passer le ballon et je crois que tout le monde l’est un peu parce qu’on sait ce qu’il fait quand il garde le ballon; il le met au fond du but», a blagué Daniel Lovitz, qui joue sur le même flanc que lui.

«Pour moi, il a ajouté quelque chose à son jeu. Ça ne lui a pas enlevé les qualités qu’il avait parce qu’il reste notre meilleur buteur et il est très dangereux parce que les équipes adverses savent qu’il peut marquer», a ajouté Rémi Garde, qu’Evan Bush crédite pour la transformation de l’Argentin.

En public

Bush louange surtout Garde pour avoir fait les corrections chez l’ensemble du groupe.

«Nacho est un joueur très talentueux et on ne veut pas lui enlever ses forces. Rémi a été en mesure de s’asseoir avec tous les gars, que ce soit Nacho ou Mathieu Choinière, et de leur dire ce qui est attendu d’eux.»

«Il l’a fait à Nacho devant tout le groupe et il a très bien répondu. Il attire tellement l’attention sur le terrain parce que tout le monde s’attend à ce qu’il tire.»

Mais Garde n’a pas l’impression d’avoir indisposé son joueur vedette en soulignant des corrections à apporter devant ses coéquipiers.

«J’ai rarement vu quelqu’un qui peut faire autant de différence individuelle, mais qui est à la fois tellement collectif et altruiste dans le groupe que finalement, c’était assez facile pour moi d’essayer de rajouter quelque chose à son jeu et aujourd’hui, il me semble assez épanoui.»

Imprévisible

En passant plus régulièrement le ballon, Piatti est désormais plus dangereux et l’attaque de l’équipe aussi.

Daniel Lovitz estime que Piatti peut ainsi plus facilement déstabiliser la brigade défensive adverse.

«Il comprend que l’attention qu’il obtient de la défensive adverse libère d’autres joueurs. S’il passe le ballon une ou deux fois, soudainement, ça lui donne plus de place pour dribler et c’est là qu’il va achever des équipes. Il l’a toujours fait et il va continuer de le faire.»