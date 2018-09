L'arbitre qui voulait motiver Nick Kyrgios est suspendu

L'arbitre qui était descendu de sa chaise en plein match pour s'adresser en tête-à-tête à Nick Kyrgios au deuxième tour des Internationaux des États-Unis, le 31 août dernier, a été sanctionné pour son initiative.

L’ATP a suspendu Mohamed Lahyani sans solde pour les deux prochains tournois. Il ratera ainsi les rendez-vous de Beijing et de Shanghai.



Lors du match qui opposait Kyrgios à Pierre-Hugues Herbert, les organisateurs du tournoi new-yorkais ont déclaré que l’officiel avait «outrepassé le protocole, mais qu’il va continuer» à y arbitrer.



Kyrgios (30e) avait un retard d'une manche et avait concédé un bris (6-4, 3-0) à Herbert quand Lahyani a profité d'un changement de côté pour descendre de sa chaise et interpeler l'Australien de 23 ans.



«Je veux t'aider. (...) Tu es quelqu'un de formidable pour ce sport. Ce n'est pas toi, je le sais», lui avait-il dit.



Kyrgios s'est finalement imposé en quatre manches de 4-6, 7-6 (8), 6-3 et 6-0. Herbert a déploré l’initiative après sa défaite.



«Ce n'était pas son rôle, ce n'est pas un entraîneur, c'est un arbitre et il n'a pas à descendre de sa chaise», a déclaré le Français.



«À partir de ce moment-là, il est devenu un autre joueur.»