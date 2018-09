Ces joueurs des Canadiens qui se battent pour un poste

Les Canadien ont amorcé leur calendrier du bon pied. La tenue des jeunes en lutte pour un poste n’est pas étrangère à cette victoire.

15-Jesperi Kotkaniemi

Le premier choix des Canadiens n’a pas paru trop dépaysé pour ce baptême en match préparatoire. Bon positionnement, approche au porteur adéquate. Il a une bonne tête de hockey. Son but a été la cerise sur le gâteau.

17-Rinat Valiev

Il a beau mesurer 6 pieds 3 pouces et peser 216 livres, il manque souvent de combativité devant son filet. En sa présence, les attaquants des Devils n’ont eu aucune difficulté à circuler près du gardien du Canadien.

25-Jacob de la Rose

Le de la Rose qui s’est présenté dans le coin quelques secondes avant le but de Victor Mete est celui qu’on veut voir chaque fois qu’il saute sur la patinoire. Encore une fois, hier, il a été trop souvent passif.

32-Simon Després

Invité par le Canadien, il n’a pas droit à l’erreur. Or, il a commis quelques revirements en première période, dont un directement responsable du but de Blake Speers. Il a joué avec un peu plus d’aplomb par la suite.

43-Michaël Chaput

On a tendance à l’oublier, mais Chaput compte déjà 135 matchs dans la LNH. Il s’est bien débrouillé, s’assurant d’exécuter les jeux simples et s’impliquant en coin de patinoire. Il a récolté une passe et fut nommé la deuxième étoile.

45-Hunter Shinkaruk

Le jeu de dominos créé par les départs de Pacioretty et Galchenyuk fait du flanc gauche la position la plus ouverte en attaque. Shinkaruk a démontré son intérêt. Il a été intense et combatif sur la majorité de ses présences.