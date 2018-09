Golden Knights : les billets les plus vendus sur StubHub

Les Golden Knights de Vegas ont beau avoir terminé deuxièmes en finale de la Coupe Stanley, ils sont l’équipe de la Ligue nationale de hockey la plus populaire sur StubHub.

Sur son site web officiel, la compagnie de revente de billets a annoncé que les joutes de la formation du Nevada, qui a été inaugurée en 2017-2018, sont les plus vendues pour une deuxième année de suite parmi les 31 organisations du circuit Bettman.



Les recettes des billets des Golden Knights sur Stubhub.com devancent celles des Maple Leafs de Toronto, deuxièmes plus courus, par 27%.



«La saison dernière a été une campagne inoubliable pour les amateurs de hockey et d’après les chiffres, cette année, on ne prévoit pas de ralentissement pour les Golden Knights après leur aventure historique», a déclaré Scott Jablonski, directeur général de la LNH, la NFL et la NBA chez StubHub.



«Non seulement les Golden Knights sont l’équipe la plus recherchée pour une deuxième année consécutive, mais leur match d’ouverture locale est le plus vendu en vue du nouveau calendrier.»



Le CH en baisse



Gagnante du derby John Tavares le 1er juillet, Toronto a dépassé les Rangers de New York, qui occupent désormais le troisième rang du classement.



Les Capitals de Washington, Champions de la Coupe Stanley, figurent au sixième rang du palmarès, une amélioration de deux positions par rapport à 2017.



Les Bruins de Boston (4) et les Blackhawks de Chicago (5) précèdent la formation de la capitale fédérale au classement.



Celle-ci est suivie des Penguins de Pittsburgh (7), des Sabres de Buffalo (8) et des Kings de Los Angeles (9).



Les Canadiens de Montréal complètent le top 10, eux qui ont glissé de quatre places depuis 2015 (6, 7, 9, 10).