Frappe et court : les 10 meilleurs joueurs de 22 ans et moins

Publié aujourd'hui à 10h16

Mis à jouraujourd'hui à 10h20

La saison 2018 tire à sa fin et dans quelques semaines on annoncera les candidats au titre de recrue par excellence. Il y a de belles courses dans les deux ligues et cette semaine je vous présente mon décompte des 10 meilleurs joueurs qui sont âgés de 22 ans et moins.

10- Freddy Peralta, Partant, Brewers

Le droitier de 22 ans a effectué 22 départs avec les Brewers, retirant 91 frappeurs sur des prises en 73 manches.

9- Jordan Hicks, Releveur, Cards

Hicks, 22 ans, a atteint 105 miles à l'heure cette saison avec sa rapide. Il est également le lanceur qui a le plus souvent atteint 100 miles à l'heure en 2018.

8- Ahmed Rosario, Arrêt-court, Mets

Une saison à oublier pour les Mets mais une lueur d'espoir avec l'arrêt-court de 22 ans. Moyenne de ,259 avec 18 buts volés.

7- Jaime Barria, Partant, Angels

Le droitier de 22 ans a retenu moins l'attention qu'une autre recrue des Angels, Shohei Ohtani. En 24 départs, Barria a une fiche respectable de 10-9 avec une mpm de 3,61.

6- Rafael Devers, Troisième-but, Red Sox

Devers n'est plus une recrue mais il n'a que 21 ans. Il est le troisième but régulier de la meilleure équipe des majeures et il totalise 17 circuits et 56 points produits.

5- Jack Flaherty, Partant, Cards

Le droitier de 22 ans connaît toute une saison pour les Cards. En 25 départs, il a un dossier de 8-7 avec une mpm de 2,86 tout en retirant 168 frappeurs sur des prises en 138 manches et un tiers.

4- Gleyber Torres, Deuxième-but, Yankees

Torres et son coéquipier Miguel Andujar sont les deux meilleurs candidats pour le titre de recrue par excellence dans l'Américaine. Le deuxième but de 21 ans a frappé pour ,279 avec 23 circuits et 71 points produits.

3- Juan Soto, Voltigeur, Nationals

Soto a devancé Victor Robles comme meilleur espoir chez les Nationals. À seulement 19 ans, Soto frappe pour ,302 avec 20 circuits et 64 points produits avec un OPS de ,944.

2- Ozzie Albies, Deuxième-but, Braves

Le deuxième-but de 21 ans est parmi les meneurs de la ligue pour les coups sûrs de plus d'un but avec 66, dont 39 doubles.

1- Ronald Acuna fils, Voltigeur, Braves

Le voltigeur de 20 ans a eu tout un impact depuis son rappel par les Braves. Il montre 25 doubles, 25 circuits et 14 buts volés en seulement 99 matchs. Son OPS est de ,945.

Il est devenu seulement le septième joueur de l'histoire à frapper 25 circuits avant l'âge de 21 ans. Cinq des six autres sont au Temple de la renommée: Frank Robinson, Mel Ott, Orlando Cepeda, Eddie Mathews et Al Kaline.

En terminant, on aura droit à une autre belle cuvée de joueurs de moins de 22 ans en 2019. Dès la fin avril, on devrait voir Vladimir Guerrero fils avec les Blue Jays et Eloy Jimenez des White Sox faire leurs débuts dans les majeures.

Vladimir frappe pour ,381 avec 20 circuits et 78 points produits entre le AA et le AAA cette saison. Il aura 20 ans en mars prochain. Quant à Jimenez, le frappeur droitier qui aura 22 ans en novembre évolue au niveau AAA cette année et il a une moyenne de ,337 avec 22 circuits et 75 points produits.