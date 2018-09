Fantasy: les joueurs que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas pour la troisième semaine d’activité

Certains d’entre vous s’arrachent les cheveux après un mauvais début de saison, alors que d’autres s’autoproclament déjà les champions incontestés de votre ligue fantasy. La vérité est qu’il est encore très tôt pour paniquer ou s'exciter, dans une ligue où tout peut arriver.

Un circuit où le vénérable Ryan Fitzpatrick est actuellement le meilleur quart-arrière avec Patrick Mahomes en ce qui concerne les statistiques, où Matt Breida a la meilleure fiche de gains au sol et où DeSean Jackson est le meilleur receveur pour les verges gagnées par la passe. Voici donc nos choix pour la troisième semaine d'activité, en attendant que la normalité revienne.

Qui nous aimons

PORTEURS DE BALLON

Dalvin Cook (MIN): Tous les joueurs des mauves sont alléchants avec la visite des Bills au Minnesota. Il a seulement récolté 78 verges au sol depuis le début de la saison, mais nous aimons le fait qu'il ait des chances de franchir la barre des 100 verges au sol ce week-end.

Alvin Kamara (NO): Rien de facile pour les Saints à l'occasion de leur visite au domicile des Falcons. Cependant, personne ne semble en mesure d’arrêter le porteur explosif qui fait plus de dommages par la passe que par la voie terrestre. Nous aimons le fait que la rencontre se déroule dans un stade couvert, ce qui devrait lui permettre d’utiliser à nouveau sa grande vitesse.

Kenyan Drake (MIA): Les Raiders présentent une défensive moyenne contre la course et Drake devrait trouver une façon d’entrer dans la zone payante. Son seul défaut est qu’il ne touche pas assez au ballon (15 fois par match).

Mentions honorables: Tevin Coleman (ATL), Corey Clement (PHI) et Kerryon Johnson (DET)

RECEVEURS

Brandin Cooks (LAR): Il est ciblé à profusion depuis le début de la saison. À notre humble avis, les Chargers n’ont pas les demis de coin nécessaires pour empêcher Cooks d’étirer le terrain verticalement.

John Brown (BAL): Il semble s’adapter merveilleusement bien à sa nouvelle équipe et Joe Flacco a toujours été solide pour lancer des longues passes. Il reste maintenant à savoir s’il aura le temps de lancer face au front défensif des Broncos, mais Brown devrait être en mesure de tirer son épingle du jeu.

Pierre Garcon (SF): Nous voyons une avalanche de points au domicile des Chiefs et l’expérimenté receveur en récoltera les fruits. Même avec la présence de Goodwin dans la formation des Niners – il a raté le dernier match des siens en raison d'une blessure –, nous nous attendons à un bon match de sa part.

Mentions honorables: Dede Westbrook (JAX), Sammy Watkins (KC) et A.J. Green (CIN)

QUARTS-ARRIÈRES

Ryan Fitzpatrick (TB): Est-ce que vous croyez à «FitzMagic»? Même si nous n’y croyons pas à long terme, nous pensons qu’il sera en mesure d’y aller d’une autre grande performance face à la très poreuse tertiaire des Steelers. Il faut toujours battre le fer pendant qu’il est chaud.

Blake Bortles (JAX): Les Titans ont une meilleure défensive que les Pats, mais Bortles nous a assez impressionné pour avoir sa place ici. Il semble plus confiant à domicile et il connaît de mieux en mieux ses limites. Une autre bonne performance de Blake pour le week-end, lui qui, souvent, après une bonne performance, en connaît une mauvaise. Il est disponible dans... 71 % des ligues Yahoo!

Carson Wentz (PHI): Non, nous ne sommes pas fou! Nous pensons vraiment que Wentz est un quart-arrière spécial et une visite des Colts est une bonne occasion de le lancer dans votre formation. Nous croyons sincèrement qu’il va jouer à un très haut niveau et qu’il ne sera pas craintif pour son retour au jeu.

Mentions honorables: Deshaun Watson (HOU) et Alex Smith (WASH)

AILIERS RAPPROCHÉS

Jared Cook (OAK): Il semble tellement à l’aise dans l’attaque de type «West Coast» de Jon Gruden. Il joue en confiance et il semble s’être acheté une nouvelle paire de mains en 2018. La tertiaire des Dolphins ne devrait pas lui donner trop de problèmes.

Jesse James (PIT): Ça sent un autre festival offensif à Tampa Bay pour les Steelers. James semble vouloir s’établir en tant qu'ailier rapproché numéro un chez les Steelers et beaucoup de points seront marqués au Raymond James Stadium. Juste de bonnes nouvelles!

O.J. Howard (TB): Il n’y a plus de doute qu’il est maintenant au sommet de l’organigramme des Bucs comme ailier rapproché. Il participera lui aussi à la fiesta offensive contre les Steelers.

Mentions honorables: Zach Ertz (PHI) et Kyle Rudolph (MIN)

DÉFENSIVE TOP-3

Houston: Les Giants de New York viennent d'avoir toutes les difficultés du monde à protéger Eli Manning face aux Cowboys. Que va-t-il arriver face à un front défensif supérieur, avec Houston? Ce sera une longue journée de boulot pour Manning. Les rumeurs veulent que son bain de glace soit déjà préparé.

Cleveland: Il faut commencer à respecter la défensive des Browns, qui n’a rien à se reprocher en ce début de saison. Il devrait y avoir sur Sam Darnold, jeudi soir, une pression nettement plus intense que lors de son premier match sur la route face aux Lions. Les Browns trouveront le moyen de provoquer deux revirements.

Seattle: Les Seahawks n’ont plus la défensive intimidante d’antan, mais ils sont quand même solides. L’ouverture locale amènera beaucoup de problèmes pour l’attaque des Cowboys, qui n’est vraiment pas prolifique. Si Seattle prend les devants dans cette rencontre, la défensive sera très dominante.

Qui je n’aime pas

PORTEURS

David Johnson (ARI): Qu’est-ce qui se passe avec les Cards? Les deux premiers matchs ont été pitoyables et David Johnson ne donne pas l'impression de s'apprêter à mettre la machine en marche. La visite des Bears n’est pas très rassurante pour l’attaque terrestre et la production de Johnson. Il est actuellement une grande déception en ce début de saison.

Derrick Henry (TEN): Une visite pour affronter les Jags n’est pas ce que le médecin a prescrit à l’attaque terrestre des Titans. Les entraîneurs n’ont pas trouvé la bonne recette pour augmenter la production offensive du porteur format géant. L’ajout de Dion Lewis dans le champ arrière des Titans semble nuire, pour l’instant, à cette attaque au sol.

LeSean McCoy (OAK): Blessé aux côtes, il veut jouer au U.S Bank Stadium face à la défensive des mauves. On ne peut pas dire que LeSean manque de courage, mais nous ne voyons tout simplement pas comment il pourrait être productif au Minnesota.

Autre mention: Alex Collins (BAL)

RECEVEURS

Ted Ginn Jr. (NO): Il est tellement meilleur à la maison que sur la route. Nous ne croyons pas, simplement, qu’il puisse connaître un bon match au domicile des Falcons.

Randall Cobb (GB): Nous pensons que ça commence à être la fin pour Cobb dans l’attaque des Packers. En dehors du très long touché lors de la première semaine, il est de moins en moins ciblé, et nous pensons qu’il a perdu une fraction de seconde.

Corey Davis (TEN): Blaine Gabbert comme quart-arrière, ce n’est pas la meilleure idée pour augmenter sa production offensive. Même avec un retour éventuel de Mariota, une aventure dans le territoire des Jags est synonyme de mauvaise performance pour le receveur numéro un de l’équipe adverse.

Autres mentions: Jordy Nelson (OAK) et Demaryus Thomas (DEN)

QUARTS-ARRIÈRES

Andy Dalton (CIN): Il joue brillamment depuis le début de la saison. Cependant, la blessure du porteur Mixon handicape sérieusement l’équilibre de cette attaque. Nous croyons que ça sera difficile face à la défensive des Panthers, en Caroline.

Andrew Luck (IND): Nous pensons que la piètre performance de la défensive des Eagles à Tampa Bay est un accident de parcours. Les Eagles vont sortir avec le pied sur l’accélérateur dans cette partie à domicile. Est-ce qu’il y a vraiment quelqu’un qui croit que la défensive aérienne des verts pourrait donner une autre partie de 400 verges au quart-arrière adverse?

Sam Darnold (NYJ): Il joue bien, mais nous pensons que la rencontre de la semaine dernière face aux Dolphins et le prochain match face aux Browns fait partie intégrante de son apprentissage. Les Browns sont capables de mettre de la pression et le jeu de la tertiaire est impressionnant depuis le début de la saison.

Autre mention: Philip Rivers (LAC)

AILIERS RAPPROCHÉS

David Njoku (CLE): Il avait l’air dominant dans les parties préparatoires et il semble avoir disparu de l’arsenal offensif des Browns. Tant que nous ne verrons pas l’athlétique ailier rapproché ciblé plus souvent, nous conseillons à tous de le garder sur le banc.

Evan Engram (NYG): Un autre qui joue à Houdini. Il faut dire que Manning n’a pas beaucoup de temps pour lancer, ce qui empêche Engram de travailler dans les zones intermédiaires et profondes. Il serait étonnant qu'il ait un impact face aux Texans.

Jack Doyle (IND): Il semble y avoir une répartition égale des ressources à Indianapolis. Doyle est quand même ciblé, mais Luck semble préférer Eric Ebron près de la zone des buts. Toujours une mauvaise nouvelle en fantasy.

Autre mention: Vance McDonald (PIT)