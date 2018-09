Faits sur mesure pour le système

Apparemment, les Canadiens de Montréal souhaitent déployer plus de rapidité et de rythme dans ses sorties de zone. Si tel est le cas, Victor Mete et Noah Juulsen, malgré leur jeune âge, pourraient jouer avec plus d’aisance que certains vétérans.

Utilisés ensemble au cours des derniers jours, Juulsen et Mete ont démontré une belle complicité lors de la visite des Devils du New Jersey, lundi.

«On a joué quelques matchs ensemble l’an dernier, a rappelé Mete au terme de cette rencontre. Je me sens plus à l’aise de me porter en attaque quand je sais qu’il est derrière. Ce soir [lundi], nous avons effectué quelques attaques à quatre.»

C’est justement en se portant en attaque que Mete a pu inscrire le premier but du Canadien. Au cours du premier vingt, un appui similaire de sa part avait offert à Artturi Lehkonen une belle occasion de marquer.

Sans pression

La présence de Juulsen n’explique pas tout. Il a beau démontrer beaucoup de potentiel, il est loin d’afficher l’expérience d’un Shea Weber, avec qui Mete a joué plusieurs de ses 49 premiers matchs dans l’uniforme tricolore.

«Victor a toujours eu beaucoup de confiance. C’est la raison pour laquelle il s’est taillé une place dans l’équipe l’an passé. Il n’est arrivé avec aucune pression. Il a fait ce qu’il avait à faire», a décrit Claude Julien, résumant par cette déclaration ce qui fait le succès de l’arrière de 20 ans.

Facile de n’arriver avec aucune pression lorsque personne ne s’attend à vous voir faire partie l’équipe. Ça peut devenir une autre paire de manches quand les attentes changent à votre endroit.

«Pour moi, c’est pas mal la même chose [que l’an dernier]. Je ne veux pas trop penser, je veux juste jouer à ma façon et répéter ce qui m’a aidé à me rendre ici», a indiqué Mete, ajoutant vouloir cimenter la place qu’il a acquise l’an dernier.

Ouverture béante à droite

Même s’il a disputé les 23 derniers matchs de la saison et qu’il connaît un bon camp, Juulsen ne tient rien pour acquis.

«Je veux rester à Montréal, mais je dois gagner ma place. L’an dernier, j’ai reçu un rappel, mais je dois recommencer à zéro», a-t-il souligné.

Toutefois, l’absence de Weber, sur le carreau jusqu’à la mi-décembre, crée une ouverture béante du côté droit. Encore là, le choix de premier tour du Canadien en 2015 refuse de crier victoire trop rapidement.

«Il y a un poste libre à la ligne bleue, c’est vrai. Mais il y a aussi de bons défenseurs gauchers qui peuvent jouer du côté droit. Je dois mériter ma place, je ne recevrai pas de cadeau.»

Effectivement, plusieurs défenseurs gauchers se battent pour un poste, mais Juulsen n’a rien à envier aux Jordie Benn, David Schlemko et Renat Valiev, trois gauchers qu’on a vus sur le flanc droit l’hiver dernier.

Surtout sur le plan de la vitesse. Et comme la vitesse fait maintenant foi de tout dans la LNH...