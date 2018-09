Encore la malchance

Publié aujourd'hui à 17h03

Mis à jouraujourd'hui à 17h06

L’attaquant des Canadiens Nicolas Deslauriers a été particulièrement malchanceux, lundi soir, lorsqu’il a reçu un solide coup de poing de Brandon Baddock, des Devils, durant un combat survenu en première période du match préparatoire entre les deux formations.

Lorsqu’on regarde la reprise du combat de plus près, on s’aperçoit que l’attaquant des Canadiens a une sévère contusion sur le côté de sa tête, près de son œil gauche. La bonne nouvelle, c’est qu’il a terminé son combat. La mauvaise, c’est qu’il y avait visiblement un problème.

Lorsqu’il s’est rendu à l’hôpital pour y subir des examens plus approfondis, les radiographies ont démontré qu’il y avait bel et bien une fracture et qu’une opération était essentielle pour replacer les os.

L’opération a eu lieu mardi et maintenant on parle d’une absence indéfinie, ce qui est tout à fait logique avec ce genre de blessure.

Ce qui est certain, c’est que Deslauriers ne débutera pas la saison avec les Canadiens.

Historiquement, pour ce genre de blessure, il faut attendre un mois avant de reprendre des activités physiques intenses, ce qui fait en sorte qu’il pourrait s’absenter pour six semaines. Mais la guérison n’est pas la même pour chaque personne lorsqu’on parle d’une fracture à un os du visage.

Bref, le robuste attaquant devra prendre son mal en patience.

Qui va en profiter?

Évidemment, l’absence de Deslauriers va ouvrir la porte à un attaquant qui ne devait pas nécessairement commencer la saison à Montréal.

-Joel Ward, qui est à l’essai avec les Canadiens, pourrait sérieusement en profiter, lui qui a disputé plus de 700 matchs dans la LNH. La question est de savoir si son coup de patin est encore à niveau, puisque l’ancien des Sharks est âgé de 37 ans.

-Michael McCarron doit aussi saisir sa chance dans un tel contexte, lui qui a amélioré son coup de patin au cours de l’été, ce qui pourrait être un avantage.

-Michael Chaput a aussi l’expérience de la LNH, ayant disputé 145 rencontres avec les Blue Jackets et les Canucks. Il connaît un bon camp présentement et s’est démarqué dans le match de lundi face aux Devils.

-Hunter Shinkaruk a connu une bonne première période lundi et cet ancien choix de première ronde des Canucks en 2013 sait se faire remarquer depuis le début du camp d’entraînement.

Le camp est encore jeune et on sent que la compétition est féroce. Que le meilleur gagne!