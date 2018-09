Denis Shapovalov perd en double à Saint-Pétersbourg

Le Canadien Denis Shapovalov et son partenaire russe Andrey Rublev se sont inclinés 2-6, 6-2 et 10-5 devant la paire italienne formée de Matteo Berrettini et de Fabio Fognini, mardi, dans un match de premier tour en double au tournoi de Saint-Pétersbourg.

Le duel n’a duré que 58 minutes. Shapovalov et Rublev ont claqué le seul as de l’affrontement et ont commis deux doubles fautes, comparativement à quatre pour leurs rivaux.

Chaque duo a réussi deux bris et empoché 50 points.

En simple, l’Ontarien – 34e du classement de l’ATP et septième tête de série de la compétition – disputera son match de tour initial mercredi contre l’Espagnol Adrian Menendez-Maceiras, 126e joueur mondial. S’il triomphe, il aura l’occasion de venger sa défaite en double en croisant le fer avec Berrettini au deuxième tour.