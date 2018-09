Dany Dubé : trop tôt pour dire si Kotkaniemi restera à Montréal

Comme plusieurs observateurs, Dany Dubé a été impressionné par la présence du jeune Jesperi Kotkaniemi, lundi soir.

Écoutez ses commentaires dans la vidéo, ci-dessus.

L’espoir des Canadiens de Montréal a épaté la galerie dans la victoire face aux Devils du New Jersey, mais il est encore tôt pour dire s’il en a suffisamment fait pour convaincre les décideurs.

«C’est sûr que c’est un joueur qui a beaucoup à offrir. De son flair offensif à sa vision du jeu», a noté Dany Dubé à «Dave Morissette en direct», à TVA Sports.

«Sur son but, on l’a vu bagarrer autour du filet. Il a un flair pour repérer ses coéquipiers. Plusieurs facteurs militent en sa faveur, même si on voit que son explosion n’est pas là encore.

«Il est trop tôt pour dire s’il sera à Montréal ou non.»

L’entraîneur-chef Claude Julien dit voir une certaine progression chez Kotkaniemi depuis le camp des recrues. Mais pour Dany Dubé, il doit continuer de s’améliorer avant d’espérer obtenir un poste régulier.

«Moi je veux le voir contre les vrais joueurs professionnels. Dans les derniers matchs du camp, les formations sont presque complètes et c’est une autre dimension complètement.

«C’est à ce moment-là qu’on aura une meilleure lecture.»

L'apport de Danault

Dany Dubé a aussi souligné la performance de Phillip Danault, qui a fait belle figure au centre de Tomas Tatar et Brendan Gallagher, même s’il a été blanchi de la feuille de pointage.

«Dans le cercle des mises au jeu, c’était une domination totale avec 79% d’efficacité. Lui il sera un joueur extrêmement important pour les Canadiens.

«En désavantage numérique ce fut difficile pour les Canadiens l’an dernier. Ce le fut encore plus lorsque Danault s’est blessé et une des raisons, c’est les mises en jeu. L’autre, son brio en défense.»

Des points pour Chaput

Michael Chaput pourrait-il brouiller les cartes? L’attaquant québécois a obtenu une aide sur le but de Victor Mete, tout en distribuant trois mises en échec.

«J’ai aimé son intensité et la façon dont il s’est bagarré. Il demeure un joueur de soutien, mais il y a des choses qu’il faut dénoter dans son jeu, car il a eu un impact et il a amené un élément précieux ce soir.

Le sang-froid de Mete

Mete a été le premier à inscrire le CH au pointage dans la rafale de trois buts en troisième période.

Pour Dany Dubé, l’arrière de 20 ans doit continuer à appuyer l’attaque qu’à sa saison recrue.

«J’ai vu plus d’engagement, plus d’aplomb et d’autorité. Ce n’est pas un joueur qui a un tir retentissant, il va plus lancer des poignets. Il va au filet.

«On parle souvent du quatrième attaquant et lui il a le profil parfait. On doit lui permettre de se lancer en attaque, car les buts qu’il va marquer seront souvent de l’enclave. Pas de la ligne bleue comme Shea Weber.

«Il a une mobilité et il est capable de se replier s’il se fait prendre en contre pied. On doit lui donner le feu vert. Il va contribuer de façon plus significative que l’an dernier.»