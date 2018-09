Cinq raisons de regarder la «Campeones Cup» à TVA Sports 2

La première édition du match de la «Campeones Cup», qui met aux prises le champion de la MLS contre celui du Mexique, sera présentée en direct à TVA Sports 2, mercredi, dès 20h30.

Il s’agit d’un événement que les amateurs nord-américains de soccer attendaient depuis longtemps. La Ligue des champions de la CONCACAF permet déjà depuis plusieurs années aux équipes de la MLS et de la Liga MX de s’affronter, mais le duel de mercredi soir n’implique que les deux ligues et par conséquent, consacrera la rivalité sportive entre celles-ci.

Parce que depuis quelques années, le débat s’intensifie. Si les clubs mexicains avaient clairement l’avantage devant ceux de la MLS il y a encore cinq ans, l’écart diminue sans cesse.

Les parcours de l’Impact de Montréal en Ligue des champions en 2015 ainsi que ceux des Red Bulls de New York et du Toronto FC cette année montrent que les formations du circuit Garber sont de plus en plus capables de battre les meilleures équipes mexicaines.

Alors, quelle ligue offre le meilleur niveau de jeu? Quel champion est réellement le meilleur club sur le continent? La «Campeones Cup» tentera de répondre à cette question cette année et dans les suivantes. Il s’agira d’une véritable mise à jour annuelle sur la question.

L’affrontement de mercredi mettra aux prises le Toronto FC, champion de la Coupe MLS en 2017, et les Tigres de Monterrey, le «champion des champions» de la Liga MX. Il aura lieu au BMO Field de Toronto.

Voici cinq raisons de regarder ce match :

1 – Ces deux équipes se connaissent

Le TFC et les Tigres se sont affrontés au printemps dernier en quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Au terme de deux duels très relevés, c’est le club ontarien qui a fini par l’emporter grâce à la règle des buts à l’étranger. Le match-retour, disputé à Monterrey, a été bouillant jusque dans les dernières minutes et une certaine rivalité semblait se mettre en place.

Les Tigres et le TFC auraient pu avoir à attendre des années avant de se retrouver : cela n’aura finalement pris que quelques mois.

2 – André-Pierre Gignac

Les Tigres comptent sur quelques joueurs de très bon calibre, mais aucun n’est aussi connu que l’attaquant français André-Pierre Gignac. L’ancien de l’Olympique de Marseille aurait pu continuer sa carrière à plusieurs endroits en Europe lorsqu’il a quitté son pays, en 2015. Il a cependant pris tout le monde par surprise en se joignant aux Tigres de Monterrey.

Flamboyant, émotif, l’attaquant s’est vite montré prolifique au Mexique et a tôt fait de gagner le cœur des partisans passionnés par ce club. Capable d’animer un match à lui seul, le numéro 10 des Tigres pourrait illuminer la Campeones Cup si l’entraîner Ricardo Ferretti juge opportun de l’envoyer sur la pelouse.

3 – Le Toronto FC pourra faire amende honorable

La saison 2018 est, jusqu’ici, assez décevante pour le Toronto FC. Après avoir enlevé la finale de la Coupe MLS en décembre dernier, les «Reds» canadiens avaient de grandes ambitions au printemps suivant pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Ils les ont presque concrétisées : après tout, le TFC a atteint la grande finale et il a même fallu aller aux tirs de pénalité pour déterminer un vainqueur, en l’occurrence le Chivas Guadalajara.

Le lendemain de veille, après cette défaite, a semblé douloureux pour la troupe de l’entraîneur Greg Vanney. Incapable de trouver son rythme dans la MLS, accablé par des blessures à répétition à des joueurs importants, le TFC se trouve actuellement au neuvième rang du classement dans l’Est et la possibilité d’entrer en éliminatoires au terme du calendrier régulier s’amenuise de semaine en semaine.

L’équipe a tout de même trouvé le moyen de remporter le Championnat canadien en août, ce qui garantit sa place de nouveau en Ligue des champions. Mercredi, au cœur d’une saison difficile, le TFC pourrait néanmoins mettre la main sur un deuxième trophée en 2018.

4 – La progression de la rivalité MLS-Liga MX

Si la MLS et la Liga MX travaillent main dans la main au sujet de ce match dans ce qui est une collaboration naissante et prometteuse, chez les partisans des deux ligues, la rivalité est bien réelle. Depuis longtemps, et avec raison, les amateurs de soccer de la Liga MX affirment que leur championnat est le meilleur des deux. Mais, tel que mentionné plus haut dans le texte, la MLS gagne continuellement du terrain et se trouve désormais tout près. Après tout, le Toronto FC a éliminé les Tigres et Club América en Ligue des champions au printemps dernier. Ça aurait été impensable il y a encore quelques années.

Nul besoin de dire que si le représentant de la MLS remporte le match de mercredi, ce résultat causera sans aucun doute d’émotifs débats dans les stades et sur les médias sociaux... ou traditionnels.

5 – L’objet de convoitise

C’est bien superficiel, mais tout de même : il est pas beau, ce trophée?

Bon match à tous!