Capitaine Kirk bien en selle

À travers tous les mouvements de personnel survenus au cours des dernières années, un homme est parvenu à traverser la tempête chez les Canadiens de Montréal: Kirk Muller.

Et il appert qu’il sera derrière le banc du Tricolore pendant encore quelque temps. En poste depuis juin 2016, l’Ontarien de 52 ans vient tout juste de parapher une prolongation de contrat qui le liera à l’équipe pour deux autres saisons.

«C’est mon troisième séjour ici, alors je ne révèle pas un secret en disant que j’aime l’organisation et la ville. Je suis très fier d’en faire partie maintenant et pour le futur», a déclaré l’entraîneur associé lundi, quelques heures avant la rencontre préparatoire opposant les Canadiens aux Devils du New Jersey.

D’abord comme joueur, de 1991 à 1995, Muller est revenu dans l’organisation montréalaise une première fois à titre d’entraîneur adjoint, de 2006 à 2011.

S’en sont suivis des séjours dans l’organisation des Predators de Nashville, des Hurricanes de la Caroline et des Blues de St. Louis. Avec les Hurricanes, il a même occupé le poste d’entraîneur-chef. Une expérience qui fut loin d’être couronnée de succès, l’équipe ayant raté les séries trois fois en trois saisons sous sa gouverne.

D’ailleurs, l’idée de redevenir entraîneur-chef est loin d’occuper ses pensées.

«Cette prolongation démontre que je suis très excité d’être ici, que je suis très heureux d’avoir ce rôle au sein de ce groupe, a-t-il déclaré. Ce sera plaisant de grandir avec les jeunes qui poussent. Et je vois à quel point les vétérans de cette équipe veulent gagner. Je me plais bien dans cette position, car j’adore le défi qui se présente à nous.»

Plus rapides, plus combatifs

Et le défi risque d’être de taille. La misérable saison 2017-2018 a laissé des traces. Le niveau de confiance est à son plus bas. Du moins chez les partisans.

«Nous devrons assurément nous retrousser les manches. Il y a plusieurs aspects et plusieurs détails sur lesquels nous devrons travailler, a convenu l’ancien capitaine des Canadiens. Mais nous avons un groupe intéressant, un mélange de jeunes et de vétérans.»

D’ailleurs, Muller assure que les Canadiens présenteront un tout nouveau visage sur la patinoire. Un visage qu’on a déjà pu observer lors du match intraéquipe de dimanche, soutient-il.

«Le jeu n’a jamais été aussi rapide. Les jeunes sont dans une forme splendide. On comprend que c’est le style qui est en vogue. Alors, nous nous sommes assis, nous avons regardé quelques vidéos et nous avons apporté des modifications», a-t-il raconté.

«On veut bouger la rondelle plus rapidement, se déplacer plus vite et être plus combatifs. C’est le genre de choses sur lesquelles on veut travailler», a-t-il précisé.

La collaboration de Ducharme

À l’image du groupe de joueurs, l’équipe qui prendra place derrière le banc sera un mélange de jeunes et de vétérans. Aux Julien et Muller se sont greffés les Luke Richardson et Dominique Ducharme.

En raison de ses 1417 matchs d’expérience à la ligne bleue dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Richardson s’est vu confier le mandat d’aiguiller les défenseurs. Ducharme appuiera Muller du côté des attaquants.

«Dom et moi allons collaborer ensemble. Je serai responsable de l’attaque massive. Je lui ai demandé de s’exprimer et de montrer les idées qu’il a en tête. C’est toujours constructif de voir des idées différentes.»

Il sera intéressant de voir si cette complicité se transposera sur la patinoire. La saison dernière, les Canadiens se sont classés au 13e rang en supériorité numérique et au 29e rang en attaque.