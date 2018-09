Canadiens: Partir du bon pied

Claude Julien et ses hommes avaient beau nous répéter, l’automne dernier, qu’il ne fallait pas trop accorder d’importance à leur tenue en matchs préparatoires, ils ont vite réalisé que les mauvaises habitudes développées au cours du camp peuvent se transposer dans le calendrier régulier.

Pas question de revivre le même scénario.

«On voulait un engagement sérieux. On voulait un bon départ et s’améliorer comme équipe, a lancé l’entraîneur des Canadiens de Montréal au terme de cette visite des Devils du New Jersey, lundi. On a besoin de voir que les joueurs portent attention à ce qu’on demande. C’est ce qu’ils font depuis le début du camp. On l’a vu encore ce soir.»

De la pression dès le départ

Il y a pratiquement un an, jour pour jour, le Tricolore avait subi une gênante défaite sur la glace du Centre Vidéotron contre l’équivalent du club C des Bruins de Boston. Cette fois, face à une équipe un peu plus respectable, il a fait bonne figure.

«L’an passé, notre fiche durant le calendrier présaison a eu une incidence sur notre début de campagne, a reconnu Charles Hudon. On voulait changer ça. Dès notre première présence, on a fait en sorte d’appliquer beaucoup de pression sur les défenseurs. On voulait prendre de la vitesse en zone neutre pour entrer rapidement en zone offensive. C’est ce qu’on a fait tout au long du match.»

En compagnie de Hunter Shinkaruk et de Tomas Plekanec, Hudon a livré un bon match. Bien au fait que la compétition sera relevée sur les flancs, il croit avoir marqué des points dans sa quête d’un rôle offensif.

«Il y a beaucoup d’ailiers. Je dois jouer ma "game", amener de la vitesse et diriger la rondelle au filet. Sur mon but, c’était un tir anodin, mais l’an passé, ça ne serait pas rentré», a lancé l’attaquant québécois.